El Estrasburgo recibe al Lorient el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo.

Su último enfrentamiento liguero tuvo lugar el 26 de abril de 2026, cuando el Estrasburgo se impuso por un ajustado 3-2 a domicilio en un emocionante partido disputado en el Stade du Moustoir. Antes de aquel encuentro con muchos goles, los dos equipos habían empatado 0-0 en un duelo cerrado y defensivo en el Stade de la Meinau en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Estrasburgo-Lorient, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Estrasburgo-Lorient de la Ligue 1?

El Estrasburgo-Lorient se disputa en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo, el sábado 5 de diciembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 13 5 dic 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

¿Cómo comprar entradas para el Estrasburgo-Lorient de la Ligue 1?

Estas son las opciones y los métodos disponibles para comprar entradas para el Estrasburgo-Lorient de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: El método más directo y seguro es comprarlas a través de las webs oficiales del RC Strasbourg Alsace, como equipo local, o del FC Lorient. Los canales oficiales de los clubes ofrecen entradas al precio original y acceso prioritario para socios o abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Estrasburgo-Lorient de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Estrasburgo-Lorient de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos estándar: Suelen costar entre 20 € y 40 € .

Suelen costar entre . Asientos prémium o VIP: Generalmente cuestan entre 50 € y 75 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos de precio más bajo o en la grada superior: Parten de unos 30 € a 35 € .

Parten de unos . Localidades prémium en la grada: Cuestan entre 75 € y 95 €.

Estrasburgo-Lorient de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Estrasburgo y el Lorient

El Estrasburgo ha sumado una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-1 en casa ante el Auxerre el 1 de noviembre, tras perder consecutivamente contra el Rennes (0-3), el Paris Saint-Germain (1-3), el Niza (2-1) y el Paris FC (2-1). En esos cinco encuentros, el Estrasburgo marcó diez goles y encajó nueve, cifras que reflejan su capacidad goleadora, pero también su vulnerabilidad defensiva.

El Lorient ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros de Ligue 1. Encadenó victorias por 1-0 ante el Mónaco y el Paris FC, pero su partido más reciente terminó con una derrota por 0-2 frente al Brest el 2 de noviembre. En esa serie de cinco encuentros también empató 0-0 con el Angers y perdió 2-1 ante el Le Mans. El Lorient marcó tres goles y encajó tres en ese periodo.

Estrasburgo-Lorient: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 26 de abril de 2026, cuando el Estrasburgo ganó 3-2 a domicilio ante el Lorient en un partido de Ligue 1. Antes, ambos equipos empataron 0-0 cuando el Estrasburgo recibió al Lorient en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Estrasburgo suma tres victorias por dos del Lorient, con 12 goles entre ambos equipos en esos partidos.