El Espanyol recibe al Getafe el domingo 29 de noviembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

En su último enfrentamiento liguero en el RCDE Stadium, disputado el 21 de marzo de 2026, el Getafe CF logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1. En sus últimos duelos, los partidos entre ambos equipos han sido tradicionalmente igualados, con pocos goles y mucha disputa física.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Espanyol-Getafe, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Espanyol-Getafe de LaLiga?

El Espanyol-Getafe se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 30 nov 2026 - 15:00 RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Espanyol-Getafe de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo Espanyol-Getafe de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente en las páginas web oficiales del RCD Espanyol de Barcelona y del Getafe CF, la principal fuente de localidades a precio oficial y la más fiable.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Espanyol-Getafe de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Espanyol-Getafe de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para socios: Desde unos 27 € .

Desde unos . Localidades para el público general: Desde aproximadamente 30 € .

Desde aproximadamente . Entradas VIP y de hospitalidad: Desde unos 133 € hasta 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar y económicas de reventa: Desde unos 35 € a 45 € .

Desde unos . Localidades de precio intermedio y en los laterales: Suelen costar entre 50 € y 110 € .

Suelen costar entre . Entradas prémium y de hospitalidad de reventa: Desde 150 € hasta más de 300 €.

Espanyol-Getafe de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Espanyol y Getafe

El Espanyol ha sumado un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga, sin conseguir ninguna victoria. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 2-1 ante el Racing Santander, y anteriormente también cayó por 1-3 frente al Elche. En esos cinco partidos, el Espanyol marcó seis goles y encajó nueve.

El Getafe ha sumado un empate y sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-0 en el campo del Athletic Bilbao en LaLiga y, antes de eso, perdió por 5-2 ante el Lugano en la Conference League. El equipo de Bordalas marcó tres goles y encajó once en esos cinco encuentros.

Espanyol-Getafe: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 21 de marzo de 2026, cuando el Getafe ganó 2-1 a domicilio en el RCDE Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, el Getafe presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del Espanyol, mientras que otro de los resultados fue una victoria del Getafe en su estadio.