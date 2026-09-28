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Cómo conseguir entradas para el España vs Chequia: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

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Chequia

España se enfrenta a Chequia en la Liga A de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

España se enfrenta a Chequia en un atractivo partido de la UEFA Nations League en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 3 de octubre de 2026. Este encuentro de grupo mide a dos pesos pesados europeos ante una apasionada afición en Asturias, con ambos equipos en busca de puntos clave en el torneo.

GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para asegurar tu asiento en el Estadio Carlos Tartiere. Descubre dónde comprar entradas, información sobre los precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial de España vs Chequia en la UEFA Nations League A?

El España vs Chequia se disputa en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo, y la información oficial sobre la retransmisión y la hora de inicio todavía no está confirmada.

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UEFA Nations League A - Jornada 3
Nuevo Carlos Tartiere

¿Dónde comprar entradas para el España vs Chequia?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que gestiona la distribución principal para los partidos en casa. La web oficial de la RFEF es la primera opción para conseguir entradas a su precio oficial durante las ventanas de preventa y venta general al público.

Si las localidades de la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son tu mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España vs Chequia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la RFEF suelen arrancar en 35 € para la categoría general en fondos, y aumentan en función de la zona y la grada dentro del Estadio Carlos Tartiere.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas parten actualmente de 48 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan según la ubicación elegida, la zona y la demanda del mercado en tiempo real.

España vs Chequia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España y Chequia

España ha ganado sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y dos en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial. Esa serie también incluyó triunfos ante Francia, Bélgica, Portugal y Austria, y España dejó la portería a cero en dos de esos cinco encuentros.

Los últimos cinco resultados de Chequia dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas, con seis goles marcados y siete encajados. Su compromiso más reciente fue una derrota por 0-3 ante México en la fase de grupos del Mundial. También venció a Guatemala por 3-1 y a Kosovo por 2-1 en amistosos, pero cayó por 2-1 ante Corea del Sur y empató 1-1 con Sudáfrica.

ESP

ESP - Formulario

POR
W0-1
BEL
W2-1
FRA
W0-2
ARG
W1-0
ING
W2-3
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CZE

CZE - Formulario

GTM
W3-1
KOR
L2-1
RSA
D1-1
MEX
L0-3
CRO
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

España vs Chequia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en la UEFA Nations League en junio de 2022, cuando España ganó 2-0 en casa. Antes de eso, los dos equipos empataron 2-2 en el partido de la primera vuelta en Praga a principios de ese mismo mes. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, con tres victorias por ninguna de Chequia y dos empates, incluido un triunfo por 1-0 en la Eurocopa 2016 y una victoria por 2-1 en un clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2011.

Cara a cara

EspañaEmpateChequia
4
1
0
UEFA Nations League A
España badge
España
ESP
2
Chequia badge
Chequia
CZE
0
F
UEFA Nations League A
Chequia badge
Chequia
CZE
2
España badge
España
ESP
2
F
Campeonato de Europa
España badge
España
ESP
1
Chequia badge
Chequia
CZE
0
F
European Championship Qualification
Chequia badge
Chequia
CZE
0
España badge
España
ESP
2
F
European Championship Qualification
España badge
España
ESP
2
Chequia badge
Chequia
CZE
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5


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