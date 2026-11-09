Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan en un duelo de primer nivel de la Liga A de la Nations League de la UEFA: Inglaterra recibe a España en el estadio de Wembley, en Londres. Tras sus memorables enfrentamientos en el Campeonato de Europa, el partido promete emoción al más alto nivel entre selecciones en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol.

La demanda de entradas para Wembley es altísima, pero conseguir una no tiene por qué ser difícil. GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el partido, el horario, los precios de las entradas oficiales y dónde comprarlas por internet ahora mismo.

¿Cuándo empieza el España-Inglaterra de la Liga A de la Nations League de la UEFA?

El España-Inglaterra se disputa en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

¿Dónde comprar entradas para el España-Inglaterra?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de venta de entradas de la FA en England Football, así como de los canales oficiales de la UEFA. La venta general y los periodos de acceso prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club se abren varias semanas antes del partido, aunque las entradas de los canales oficiales suelen agotarse rápidamente.

Si las entradas de la web oficial están agotadas, las plataformas de reventa como StubHub son una opción para conseguir localidades antes del inicio del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Inglaterra?

Los precios de las entradas en el proveedor oficial parten de 35 £ para las localidades de categoría 4. Las entradas estándar para adultos llegan hasta las 80 £ en las principales zonas del estadio, mientras que las localidades de la zona familiar cuestan a partir de 25 £.

Si se agotan las entradas de la venta general oficial, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir entradas a última hora, con precios a partir de unas 76 £.

España-Inglaterra de la Liga A de la Nations League de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España e Inglaterra

España llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, en los que ha marcado siete goles y ha encajado tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial, con la que completó un torneo impecable. Antes, en esa misma racha, derrotó a Francia por 2-0 en semifinales y se impuso a Bélgica por 2-1 en cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente no perdió ninguno de esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra se saldaron con cuatro victorias y una derrota, con 11 goles a favor y 11 en contra en una serie de encuentros con muchos tantos. Su partido más reciente fue una victoria por 4-6 ante Francia en las semifinales del Mundial, antes de que una derrota por 1-2 frente a Argentina en la final pusiera fin a su participación en el torneo. Entre sus resultados anteriores figuran una victoria por 1-2 ante Noruega y otra por 2-3 frente a México.

España-Inglaterra: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la Eurocopa 2024, cuando España derrotó a Inglaterra por 2-1. En sus últimos cinco duelos, España tiene ventaja con tres victorias frente a una de Inglaterra, mientras que el otro partido acabó en empate. En la Nations League, España ganó por 2-3 en Madrid en octubre de 2018, mientras que Inglaterra se impuso por 1-2 en el partido anterior, disputado el mes previo.