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UEFA Nations League B
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Stozice Stadium, Ljubljana
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Cómo conseguir entradas para el Eslovenia-Suiza: precios de la Liga B de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

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UEFA Nations League A
Eslovenia
Switzerland

Eslovenia se enfrenta a Suiza en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas.

La UEFA Nations League regresa con un atractivo duelo internacional entre Eslovenia y Suiza en el estadio Stožice de Liubliana. Ambas selecciones llegan a este encuentro de la fase de grupos con calidad y motivación, lo que lo convierte en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

GOAL ofrece todos los detalles clave sobre la fecha del partido, el estadio, los precios de las entradas y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Eslovenia-Suiza de la UEFA Nations League B?

El Eslovenia-Suiza se disputará en el estadio Stožice de Liubliana. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha del partido.

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UEFA Nations League B - Jornada 5
Stozice Stadium, Ljubljana

¿Dónde comprar entradas para el Eslovenia-Suiza?

Las entradas oficiales se ponen a la venta a través del canal principal de la federación anfitriona, Eventim Slovenia, que gestiona la venta habitual al público de los partidos de la selección en casa. Se recomienda a los aficionados registrarse y comprar sus entradas cuanto antes, una vez se abra la venta general, para asegurarse una de las localidades disponibles.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o no quedan localidades en la zona que buscas, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eslovenia-Suiza?

Las entradas oficiales vendidas a través de Eventim parten de 26 € para localidades estándar, según la zona del estadio Stožice y la visibilidad desde el asiento.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios parten de unos 63 € cuando se agotan las localidades estándar de venta general en los canales oficiales.

Eslovenia-Suiza de la UEFA Nations League B: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Eslovenia y Suiza

Eslovenia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y seis en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia y, antes, empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta serie llegó a domicilio frente a Montenegro, al que venció por 3-2. La irregularidad de sus resultados y de sus cifras goleadoras refleja que el equipo sigue buscando la regularidad.

La trayectoria reciente de Suiza es considerablemente mejor. El equipo de Yakin ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y su única derrota fue el 3-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial. Antes de ese tropiezo, superó a Colombia en los penaltis tras empatar 0-0, derrotó 2-0 a Argelia y se impuso 2-1 a Canadá. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Cuatro victorias consecutivas le permitieron llegar con una buena dinámica al partido contra Argentina.

SVN

SVN - Formulario

CRO
L2-1
SCO
D0-0
MKD
W2-0
SUI
L2-1
SCO
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUI

SUI - Formulario

ARG
L3-1
MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Eslovenia-Suiza: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0, en un partido de clasificación para el Mundial disputado en Liubliana en octubre de 2025. Ese resultado llegó después de una victoria de Suiza por 3-0 en el encuentro de ida, en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Suiza presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una de Eslovenia y un empate.

Cara a cara

EsloveniaEmpateSwitzerland
1
1
3
UEFA Nations League B
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Switzerland
SUI
2
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Eslovenia
SVN
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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Eslovenia
SVN
0
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SUI
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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Switzerland
SUI
3
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Eslovenia
SVN
0
F
European Championship Qualification
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Switzerland
SUI
3
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Eslovenia
SVN
2
F
European Championship Qualification
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
1
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Switzerland
SUI
0
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

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