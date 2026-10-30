La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un partido de mucho en juego: Escocia se prepara para enfrentarse a Macedonia del Norte en un duelo decisivo del Grupo E. Ambas selecciones buscan tomar la iniciativa en el grupo, lo que convierte este encuentro internacional en una cita imprescindible para los aficionados de toda Europa.

Tras varios enfrentamientos muy disputados entre ambas selecciones, se espera un ambiente electrizante en el estadio. Los aficionados pueden esperar un partido físico y de ida y vuelta, con puntos decisivos para el ascenso y la clasificación en juego.

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¿Cuándo empieza el Escocia-Macedonia del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Escocia-Macedonia del Norte se disputará en Hampden Park, en Glasgow, aunque la hora de inicio aún está por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

¿Dónde comprar entradas para el Escocia-Macedonia del Norte?

La venta oficial de entradas para este partido de la Liga de Naciones de la UEFA se gestiona directamente a través del portal en línea de la federación de fútbol anfitriona, donde pueden adquirirse las entradas de venta general. Se recomienda a los aficionados registrarse pronto en la plataforma oficial para conseguir entradas estándar antes de que se agoten los cupos disponibles.

Si termina el periodo de venta inicial o se agotan las localidades en la plataforma oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa cuando ya no quedan entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia-Macedonia del Norte?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial parten de unos 35 € para las localidades generales, según la zona y la categoría del estadio elegidas.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios parten de unos 90 € por localidad una vez que se agotan las entradas estándar de la venta inicial.

Escocia-Macedonia del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Escocia y Macedonia del Norte

Escocia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y ningún empate en esa serie. Sus resultados más recientes llegaron en el Mundial, donde perdió 3-0 ante Brasil y 1-0 ante Marruecos. Antes de esos tropiezos, venció 1-0 a Haití y se impuso 4-1 a Curazao, lo que demostró su peligro en ataque cuando tiene un buen día. En esos cinco encuentros, Escocia marcó seis goles y encajó cinco.

A Macedonia del Norte le ha costado encontrar la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Turquía, y también cayó 4-0 frente a Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial. La derrota por 7-1 ante Gales, anterior en la campaña, fue la más abultada de esta serie. Macedonia del Norte marcó solo un gol y encajó quince en esos cinco partidos.

Escocia-Macedonia del Norte: Enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en septiembre de 2013, cuando Escocia ganó 2-1 a domicilio ante Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial. En los últimos cuatro enfrentamientos registrados, Escocia presenta un mejor balance, con dos victorias por una de Macedonia del Norte, además de un empate. El triunfo de Escocia por 2-0 en casa en 2009 sigue siendo su resultado más contundente en estos duelos.