Cómo conseguir entradas para el Elversberg-VfB Stuttgart: precios de la Bundesliga, información del partido, venta de última hora y más

Elversberg recibe al VfB Stuttgart el domingo 6 de desember de 2026 en el Ursapharm-Arena de Elversberg.

Su enfrentamiento más reciente fue un amistoso de clubes disputado en octubre de 2025, en el que el VfB Stuttgart se impuso cómodamente por 2-0. Elversberg afronta este histórico duelo en la máxima categoría con la intención de demostrar su nivel ante uno de los clubes tradicionales de la Bundesliga, tras su notable ascenso por las distintas divisiones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elversberg-VfB Stuttgart, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Elversberg-VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El Elversberg-VfB Stuttgart se disputa el domingo 6 de desember de 2026 en el Ursapharm-Arena de Elversberg.

Bundesliga - Jornada 12 6 dic 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Elversberg-VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Estas son las opciones y los canales habituales para comprar entradas para el partido de la Bundesliga entre el SV Elversberg y el VfB Stuttgart:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más fiable y directa de conseguir entradas a su precio original es acudir a las tiendas oficiales de los clubes participantes: la del SV Elversberg, como equipo local, y la del VfB Stuttgart, para las localidades reservadas a la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elversberg-VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El precio de las entradas para el Elversberg-VfB Stuttgart de la Bundesliga varía según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Zonas de pie y gradas: Suelen costar entre 15 € y 20 € .

Suelen costar entre . Categoría 3 (gradas generales): Suelen costar entre 20 € y 50 € .

Suelen costar entre . Categoría 1 / asientos centrales: Cuestan entre 40 € y 75 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas directamente por los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Localidades de pie y asientos con menor demanda: Suelen partir de entre 80 € y 120 € .

Suelen partir de entre . Categoría 2 (asientos en los fondos o detrás de la portería): Suelen partir de entre 150 € y 230 € .

Suelen partir de entre . Categoría 1 (anillo superior de los laterales y vistas privilegiadas): Suelen costar entre 250 € y 350 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Con frecuencia superan los 500 €.

Elversberg-VfB Stuttgart de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Elversberg y VfB Stuttgart

Elversberg suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Mainz 05 en la Bundesliga, aunque llegó después de caer por 0-2 frente al Darmstadt en la Copa de Alemania. La contundente derrota por 0-4 ante el RB Leipzig a principios de octubre pone de relieve la irregularidad de sus últimos resultados.

Los últimos cinco partidos del VfB Stuttgart se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas, con siete goles a favor y nueve en contra. Su compromiso más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Galatasaray en la Champions League, que puso fin a un inicio invicto de su campaña europea en el que había sumado siete puntos. La victoria a domicilio por 4-2 ante el Bayer Leverkusen y el empate 1-1 con el Atlético de Madrid en la Champions League fueron sus mejores resultados en esta serie de partidos, aunque las derrotas ante el Borussia Mönchengladbach y el Hamburger SV en la Bundesliga reflejan las dificultades que ha afrontado el equipo de Hoeneß en la competición nacional.

Elversberg-VfB Stuttgart: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso disputado en octubre de 2025, que el VfB Stuttgart ganó por 2-0. Es el único partido entre los dos equipos que figura en los datos disponibles y no consta ningún enfrentamiento oficial entre ellos en las últimas temporadas.