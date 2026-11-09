Elche recibe al Atlético de Madrid el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Martínez Valero de Elche.

Elche dio la sorpresa en su último enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026, al derrotar al Atlético por 3-2 en el Estadio Manuel Martínez Valero. Anteriormente, en la temporada 2025–26 de LaLiga, ambos equipos empataron 1-1 en un partido disputado.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elche contra el Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Elche contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

El Elche contra el Atlético de Madrid se disputa en el Estadio Martínez Valero de Elche el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para el Elche contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre Elche y Atlético de Madrid:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial o en las taquillas del Elche CF para las zonas reservadas a la afición local en el Estadio Martínez Valero. Si buscas localidades en la zona visitante, puedes acudir al portal oficial del Atlético de Madrid.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elche contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre Elche y Atlético de Madrid:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / gradas de fondo (Gradas de Fondo / Gol): Normalmente cuestan entre 30 € y 60 € .

Normalmente cuestan entre . Gradas laterales (Grada Lateral): Suelen costar entre 50 € y 90 € .

Suelen costar entre . Tribuna principal / Tribuna: Por lo general, cuestan entre 80 € y más de 150 € .

Por lo general, cuestan entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Sus precios van de 200 € a más de 350 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Anillo superior / zonas de esquina (por ejemplo, Anillo Fondo Sur / Norte): Parten de unos 115 € a 145 € .

Parten de unos . Asientos laterales / Preferencia: Suelen costar entre 250 € y 320 € .

Suelen costar entre . Asientos prémium en tribuna principal y curva: Por lo general, cuestan entre 400 € y más de 850 €.

Elche contra Atlético de Madrid en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Elche y Atlético de Madrid

Elche suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Rayo Vallecano el 24 de octubre, y también derrotó al Espanyol por 3-1 anteriormente en esa serie de partidos. Sin embargo, los empates ante Villarreal y Celta de Vigo, junto con una derrota por 3-2 frente al Real Madrid, reflejan sus dificultades para mantener la regularidad. Elche marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

El Atlético de Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado el otro. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga el 24 de octubre, y también venció por 2-0 al Manchester United en la Champions League. El empate 1-1 en el campo del VfB Stuttgart fue la única ocasión en la que se dejó puntos durante esa serie. El Atlético marcó cinco goles y encajó dos en esos cinco encuentros, manteniendo uno de los mejores registros defensivos de España.

Elche contra Atlético de Madrid: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en LaLiga el 22 de abril de 2026, cuando Elche ganó 3-2 en el Estadio Martínez Valero. El balance de los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos está bastante igualado: Elche ha ganado dos, el Atlético ha ganado otros dos y uno terminó en empate. El resultado más contundente del Atlético en esa serie fue una victoria por 4-0 en el campo del Elche en la Copa del Rey de enero de 2025.