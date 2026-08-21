Cómo conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt vs Augsburg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Eintracht Frankfurt se enfrenta al Augsburg el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

El FC Augsburg viaja a Fráncfort después de una pretemporada con resultados dispares, decidido a encontrar regularidad en su campaña doméstica. Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han sido muy igualados, incluido el empate 1-1 en su anterior duelo de liga en abril de 2026.

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¿Cuándo es el saque inicial del Eintracht Frankfurt vs Augsburg de la Bundesliga?

El Eintracht Frankfurt recibe al Augsburg en el Deutsche Bank Park de Fráncfort, con el inicio del partido programado a la hora indicada arriba.

Bundesliga - Jornada 2 6 sept 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Eintracht Frankfurt vs Augsburg de la Bundesliga?

Para conseguir entradas para el partido de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt y FC Augsburg en el Deutsche Bank Park, sigue los canales oficiales primarios y secundarios de venta de entradas que aparecen a continuación:

1. Portal oficial de entradas del Eintracht Frankfurt (venta primaria)

Sitio web oficial: Compra las entradas directamente a través de la tienda oficial de entradas del Eintracht Frankfurt.

Prioridad para socios del club: Los socios oficiales del Eintracht Frankfurt reciben acceso prioritario durante un periodo de preventa específico antes de que las entradas se pongan a la venta para el público general.

Venta general: Las entradas que queden después de la preventa para socios se ponen a disposición online para su compra general.

2. Zona para aficionados visitantes (hinchas del FC Augsburg)

Tienda de entradas del FC Augsburg: Los aficionados que apoyen al FC Augsburg en el bloque visitante deben comprar las entradas directamente a través de la tienda oficial de entradas del FC Augsburg, donde los socios del club y los abonados tienen prioridad.

3. Reventa oficial y plataformas secundarias

Mercado oficial de reventa (Eintracht Resale): Si el partido cuelga el cartel de completo, los abonados pueden poner sus asientos a la venta legalmente a su valor nominal a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas del club.

Mercados secundarios: Plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen anuncios si la venta primaria no está disponible.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eintracht Frankfurt vs Augsburg de la Bundesliga?

Los precios oficiales a valor nominal para los partidos del Eintracht Frankfurt en la Bundesliga suelen empezar en torno a 18 € a 24 € para las zonas de pie y subir hasta 50 € a 90 € o más para las localidades de asiento, con acceso prioritario a la venta primaria para los socios oficiales del club.

Precios primarios y de intercambio oficial

Entradas de pie (venta primaria): Las entradas estándar de pie suelen costar en torno a 18 €-24 €.

Entradas de asiento (venta primaria): Las categorías de asiento oscilan entre 35 € y 90 € según la categoría y la ubicación.

Intercambio de entradas del club: Si se agota la venta primaria, los abonados que revenden sus asientos en el intercambio oficial de entradas del club los anuncian a valor nominal más pequeñas comisiones de gestión.

Precios del mercado secundario

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, las entradas más básicas de pie o en anfiteatro alto suelen partir de alrededor de 60 €-75 €, mientras que las localidades premium en la zona central del campo y en anfiteatro bajo suelen oscilar entre 100 € y 250 € o más, dependiendo de la demanda del mercado.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt vs Augsburg

El Eintracht Frankfurt llega al estreno en la Bundesliga con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Su compromiso más reciente acabó con una derrota por 7-0 ante el Brentford el 15 de agosto, un resultado que provocó una gran conmoción en el club. Antes de eso, el Frankfurt había ganado tres amistosos seguidos, incluida una victoria por 5-1 sobre el FSV Frankfurt y un triunfo por 2-0 contra el Hull City. En esos cinco partidos, el Frankfurt marcó 11 goles y encajó 10.

El Augsburg cerró su pretemporada con dos victorias, dos derrotas y un empate en cinco partidos. Su último encuentro terminó con una derrota por 4-0 ante el Leeds United el 15 de agosto. También logró una victoria por 3-2 sobre el Sassuolo y una goleada por 15-0 al Schwaz durante ese mismo periodo. El Augsburg marcó 21 goles en esos cinco encuentros y encajó 11.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos terminó 1-1, con el Augsburg como local ante el Frankfurt en la Bundesliga el 25 de abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Frankfurt tiene ventaja con dos victorias por ninguna del Augsburg, mientras que el balance se completa con tres empates. El Frankfurt ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, mientras que el Augsburg ha marcado cinco.

Clasificación del Eintracht Frankfurt vs Augsburg

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Augsburg ocupa la primera posición, mientras que el Eintracht Frankfurt es sexto.