El Eintracht Frankfurt recibe al Hamburger SV el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

Su último enfrentamiento en la máxima categoría se disputó en mayo de 2026 en el Deutsche Bank Park, donde el Hamburger SV se impuso a domicilio por un ajustado 1-2. Antes de ese encuentro, los dos equipos empataron 1-1 en su partido de liga de diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Hamburger SV, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Eintracht Frankfurt contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

El Eintracht Frankfurt contra el Hamburger SV se juega el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

Bundesliga - Jornada 8 1 nov 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV en el Deutsche Bank Park, puedes consultar estas opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Tiendas oficiales de entradas de los clubes: La vía más directa y fiable para conseguir entradas a su precio original son los portales oficiales de venta de entradas del Eintracht Frankfurt o del Hamburger SV, donde los socios y abonados suelen tener acceso anticipado.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): De 18 a 24 € para las gradas situadas detrás de las porterías.

Localidades de asiento de categorías 4 y 5 (gradas superiores y esquinas): De 35 a 50 € para asientos con una vista estándar, más alejados del terreno de juego.

Localidades de asiento de categorías 2 y 3 (laterales estándar): De 50 a 75 € para asientos a media altura en los laterales del terreno de juego.

Localidades de categoría 1 y asientos prémium (zonas centrales de las gradas inferiores): De 75 a más de 90 € para disfrutar de las mejores vistas desde la zona central, cerca de la línea de medio campo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos más económicos (gradas superiores / acceso general): De 60 a más de 110 € , según la disponibilidad de entradas y la demanda en ese momento.

Asientos laterales y localidades preferentes: De 110 a más de 250 € para disfrutar de mejores ángulos y vistas centrales.

Paquetes VIP y de hospitalidad:De 250 a más de 500 € por partido, con acceso a salones exclusivos y servicio de restauración prémium.

Eintracht Frankfurt contra Hamburger SV en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV

El Eintracht Frankfurt llega a este partido con un balance dispar en sus últimos cuatro encuentros de Bundesliga: una victoria, dos empates y una derrota. A ellos se suma una goleada al SC St. Toenis en la Copa de Alemania. Su último partido de liga terminó 2-2 contra el Friburgo y, antes, en septiembre, cayó 4-1 ante el Augsburg. La victoria por 1-3 en el campo del Mainz fue su actuación más convincente en liga durante esta racha. En sus últimos cinco partidos oficiales, el Eintracht Frankfurt ha marcado 17 goles y ha encajado 12, cifras que reflejan tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva.

La trayectoria reciente del Hamburgo es preocupante. Solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de Bundesliga, y las derrotas ante el RB Leipzig (5-0), el Mainz (5-0) y el Borussia Dortmund (2-0) han dejado al descubierto graves problemas tanto en ataque como en defensa. Su único resultado positivo fue la victoria por 2-1 sobre el FC Colonia en la quinta jornada. El triunfo por 3-0 ante el SC Verl en la Copa de Alemania le dio cierto respiro, pero el Hamburgo ha encajado 12 goles solo en sus últimos cuatro partidos de Bundesliga.

Eintracht Frankfurt contra Hamburger SV: Últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre estos clubes tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Hamburgo ganó 1-2 en el Deutsche Bank Park en un partido de Bundesliga. Antes, ambos equipos empataron 1-1 en Hamburgo en diciembre de 2025. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Hamburgo suma dos victorias y el Eintracht Frankfurt otras dos, además de un empate. Los goles también se han repartido de manera bastante equilibrada en esos encuentros.