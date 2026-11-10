El Eintracht Frankfurt recibe al Borussia Dortmund el martes 1 de diciembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de octubre de 2026, cuando el Borussia Dortmund ganó 1-0 en casa en la Bundesliga. Sus anteriores duelos eliminatorios en esta competición han sido muy disputados, incluido un encuentro de la Copa de Alemania en octubre de 2025 que terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Eintracht Frankfurt contra el Borussia Dortmund de la Copa de Alemania?

El Eintracht Frankfurt contra el Borussia Dortmund se disputa el martes 1 de diciembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

DFB-Pokal - 1/8 2 dic 2026 - 14:45 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Borussia Dortmund de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Copa de Alemania entre el Eintracht Frankfurt y el Borussia Dortmund:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas pueden comprarse directamente a través de los portales oficiales de ambos clubes: el Eintracht Frankfurt (para los aficionados locales y la venta al público general, según disponibilidad) y el Borussia Dortmund (para las entradas asignadas a la zona visitante).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Borussia Dortmund de la Copa de Alemania?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de la Copa de Alemania entre el Eintracht Frankfurt y el Borussia Dortmund:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (zonas de grada segura de pie / de ultras) : de 20 a 30 €

: de 20 a 30 € Grada inferior / sectores habituales con asiento : de 40 a 75 €

: de 40 a 75 € Asientos prémium / en la tribuna principal: de 80 a más de 120 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos estándar en las gradas superior e inferior: de 90 a 180 €

de 90 a 180 € Asientos prémium junto a la banda o próximos a la zona VIP: de 200 a más de 400 €

Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt y el Borussia Dortmund

El Eintracht Frankfurt ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Hamburger SV en la Bundesliga el 1 de noviembre. Anteriormente, en esa misma racha, el Frankfurt sufrió una dura derrota por 6-0 ante el RB Leipzig, pero reaccionó con una victoria liguera por 1-0 frente al FC Köln. En esos cinco partidos, el Eintracht Frankfurt marcó doce goles y encajó ocho.

El Borussia Dortmund ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 a domicilio ante el FC Bayern Munich en la Bundesliga. Antes, el Dortmund venció por 3-2 al Werder Bremen en la Copa de Alemania y ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt en liga. También empató 0-0 con el Union Berlin. En esos cinco encuentros, el Dortmund marcó seis goles y encajó cinco.

Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo el 24 de octubre de 2026, cuando el Borussia Dortmund ganó 1-0 en casa en la Bundesliga. Antes, el Dortmund derrotó al Frankfurt por 3-2 en un partido de liga en mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Dortmund ha ganado tres y el Frankfurt uno, además de registrarse un empate: un 3-3 en liga en el Deutsche Bank Park en enero de 2026. Un duelo de la Copa de Alemania en octubre de 2025 terminó 1-1.