El Deportivo de A Coruña recibe a Osasuna el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Abanca-Riazor de La Coruña.

Su último enfrentamiento oficial se disputó en diciembre de 2021, en la Copa del Rey, cuando Osasuna logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1 en el Estadio Abanca-Riazor. Antes de aquel encuentro copero, ambos equipos se habían enfrentado con frecuencia tanto en LaLiga como en Segunda División, con un balance equilibrado en sus últimos duelos.

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¿Cuándo se juega el Deportivo de A Coruña contra Osasuna de LaLiga?

El Deportivo de A Coruña contra Osasuna se disputa el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Abanca-Riazor de La Coruña.

Primera División - Jornada 11 2 nov 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de A Coruña contra Osasuna de LaLiga?

Si buscas entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Deportivo de A Coruña y Osasuna en el Estadio Abanca-Riazor, tienes varias opciones:

1. Canales oficiales del club

Puedes consultar la web oficial del RC Deportivo o su portal de entradas para comprarlas directamente, conocer los cupos reservados a los socios y estar al tanto de las novedades de taquilla conforme se acerque la fecha del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de A Coruña contra Osasuna de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Deportivo de A Coruña y Osasuna varían según se compren directamente al club o a través de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas generales y zonas altas (Fondo / Pabellón / Marathón): de 30 € a 70 € por asientos estándar detrás de las porterías o en las zonas más altas de las gradas.

Tribuna principal y localidades laterales (Tribuna / Preferencia): de 70 € a más de 130 €, según la proximidad exacta al centro del campo y la fila en relación con el terreno de juego.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas de reventa económicas y en zonas altas: de 50 € a 120 € como rango de precios inicial en las plataformas de intercambio de entradas.

Entradas de reventa de precio medio: de 120 € a más de 270 € , según el recargo aplicado por el vendedor, la demanda y la zona elegida.

Paquetes VIP y de hospitalidad:de 200 € a más de 450 € por entrada para disfrutar de servicios exclusivos el día del partido.

Deportivo de A Coruña contra Osasuna en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de A Coruña y Osasuna

El Deportivo de A Coruña suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Real Betis el 20 de septiembre, y antes también empató 1-1 con el Getafe. Sus victorias llegaron frente al Villarreal, por 3-2 a domicilio, y al Valencia, por 3-1 en casa. El Deportivo ha marcado ocho goles y ha encajado cinco en esa serie de partidos.

Osasuna suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 a domicilio ante el Rayo Vallecano el 19 de septiembre, pero antes perdió 4-0 frente al Atlético de Madrid y 2-0 contra el Espanyol. Su única victoria en esa serie llegó ante el Getafe, por 1-0, el 31 de agosto. Osasuna ha marcado cuatro goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros.

Deportivo de A Coruña contra Osasuna: Resultados de los últimos enfrentamientos

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa del Rey el 16 de diciembre de 2021, cuando Osasuna ganó 2-1 en el Abanca-Riazor. Antes, Osasuna venció 2-1 al Deportivo en Segunda División en abril de 2019, mientras que el Deportivo ganó el partido de la primera vuelta por 2-0 en noviembre de 2018. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Osasuna suma dos victorias y el Deportivo otras dos, además de un empate.