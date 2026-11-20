El Deportivo de La Coruña recibe al Athletic Bilbao el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Abanca-Riazor de La Coruña.

El Deportivo de La Coruña y el Athletic Bilbao comparten una larga historia en el fútbol español y han disputado numerosos encuentros de máxima categoría desde la creación de LaLiga. Mientras que el Athletic Bilbao ha mantenido históricamente su condición de equipo habitual de LaLiga gracias a una filosofía singular basada en utilizar exclusivamente jugadores de la región vasca, el Deportivo pasó años luchando por regresar desde las categorías inferiores del fútbol español.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao de LaLiga?

El Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Abanca-Riazor de La Coruña.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Deportivo de La Coruña: Para los partidos que se disputan en Riazor, puedes comprar entradas directamente en el portal oficial de venta del Deportivo. Por lo general, salen a la venta primero para los socios y después para el público general, una semana o unos días antes del encuentro.

Para los partidos que se disputan en Riazor, puedes comprar entradas directamente en el portal oficial de venta del Deportivo. Por lo general, salen a la venta primero para los socios y después para el público general, una semana o unos días antes del encuentro. Web oficial del Athletic Club: Para los partidos que se disputan en San Mamés, las entradas pueden comprarse en la web oficial del Athletic Bilbao. El Athletic cuenta con un estricto sistema de socios, pero las localidades que quedan disponibles para quienes no lo son se ponen regularmente a la venta en internet para los partidos de LaLiga.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Fondos y gradas superiores (Fondo/Pabellón): Generalmente, entre 35 y 60 € .

Generalmente, entre . Gradas laterales (categoría 1/Tribuna): Normalmente, entre 90 y 150 € .

Normalmente, entre . Palcos VIP y servicios de hospitalidad: Habitualmente, entre 250 y más de 400 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas generales o de grada superior: Suelen partir de entre 100 y 140 € .

Suelen partir de entre . Reventa de entradas de grada lateral o inferior: A menudo cuestan entre 250 y más de 350 € .

A menudo cuestan entre . Reventa de paquetes VIP y prémium: Suelen costar entre 350 y más de 500 €.

Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao de LaLiga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Deportivo de La Coruña y el Athletic Bilbao

El Deportivo de La Coruña suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Espanyol en LaLiga, mientras que el triunfo por 2-1 frente a Osasuna fue su mejor resultado de esa serie. También venció al Auriense en la Copa del Rey y empató 1-1 con el Levante. Su única derrota llegó ante el Atlético de Madrid, que ganó 1-0.

El Athletic Bilbao suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Osasuna, después de ganar 2-1 a la Real Sociedad en LaLiga. Su actuación más destacada en ese tramo fue la victoria por 4-0 frente al Getafe, y también ganó 1-6 al AE Prat en la Copa del Rey. Su única derrota llegó ante el Levante, que le venció por 3-1.

Deportivo de La Coruña-Athletic Bilbao: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso disputado en noviembre de 2018 que terminó 2-2. Antes de ese partido, su último duelo oficial había sido en abril de 2018 en LaLiga, cuando el Deportivo ganó 3-2 a domicilio en San Mamés, el estadio del Athletic Bilbao. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Deportivo suma dos victorias y el Athletic otras dos, además de un empate. Los dos equipos no se han medido en un partido de liga desde aquel encuentro de abril de 2018.