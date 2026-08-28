Cómo conseguir entradas para el Deportivo de A Coruna vs Real Betis: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Deportivo de A Coruna se enfrenta al Real Betis el miércoles 20 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor, en La Coruna.

Los partidos entre Deportivo y Real Betis tienen una rica historia de anteriores enfrentamientos en LaLiga, y los recientes cara a cara muestran duelos muy igualados entre ambos equipos. El último partido oficial entre los dos equipos en Riazor terminó con una victoria por 1-0 del Real Betis el 12 de febrero de 2018.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga?

El Deportivo de A Coruna vs Real Betis se disputa en Abanca-Riazor, en La Coruna. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada del saque inicial en tu zona.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 12:30 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Deportivo de La Coruña vs. Real Betis del 20 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor, estas son las principales opciones:

Portal oficial de venta de entradas del RC Deportivo: La fuente primaria más segura para comprar entradas de los partidos en casa directamente al club anfitrión. Las entradas se ponen a la venta para el público general unas semanas antes del encuentro.

Taquilla del estadio Abanca-Riazor: El día del partido o durante los días previos al encuentro, las entradas pueden comprarse directamente en las ventanillas de taquilla del estadio de La Coruña, sujetas a disponibilidad.

Cupo oficial de entradas para visitantes del Real Betis: Si apoyas al equipo visitante, las entradas oficiales de la zona visitante suelen distribuirse a través del Real Betis para socios registrados y abonados.

Mercados secundarios: Plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa para asistencia general y paquetes VIP hospitality, aunque los precios pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Deportivo de La Coruña vs. Real Betis del 20 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor varían según compres entradas primarias a precio facial o opciones de mercado secundario:

Rango estándar de taquilla / venta primaria: Las entradas estándar para el público general vendidas directamente por el Deportivo suelen oscilar entre 20 € y 50 € , dependiendo de la zona, por ejemplo, fondos altos detrás de la portería frente a la Tribuna central de banda.

Precio inicial en mercado secundario: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los anuncios de reventa arrancan en torno a 45 € a 50 € para asientos de acceso básico.

Precio medio de reventa: Las zonas de gama media y las ubicaciones más demandadas suelen promediar entre 140 € y 250 € en los mercados agregados de entradas.

Paquetes VIP y hospitality: Los asientos premium con acceso a lounge o ubicados en la zona central del anillo inferior pueden oscilar entre 300 € y más de 700 € dependiendo del

Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Deportivo de A Coruna y del Real Betis

El Deportivo de A Coruna suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus dos encuentros de LaLiga esta temporada terminaron ambos 1-1, el más reciente un empate con el Malaga el 24 de agosto tras otro empate anterior con el Elche. Su única victoria en esta secuencia llegó en un amistoso de pretemporada contra el Genoa, al que derrotó por 1-0, mientras que la derrota por 1-0 ante el Real Madrid fue su única caída. El Deportivo marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

El Real Betis ha ganado tres y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, con un empate también en la serie. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Valencia en LaLiga el 25 de agosto, después de un triunfo en casa por 1-0 sobre la Real Sociedad cuatro días antes. Ambos partidos oficiales de esta temporada terminaron en victoria. Antes del inicio del curso, el Betis empató 2-2 con el AFC Bournemouth y perdió 1-0 contra el Inter en amistosos, aunque también venció al Arsenal por 3-1 en pretemporada. El Betis ha marcado cinco goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

Deportivo de A Coruna vs Real Betis: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 12 de febrero de 2018, cuando el Real Betis visitó Abanca-Riazor y ganó 1-0. Antes de eso, el Betis ganó 2-1 en casa en septiembre de 2017, y ambos equipos empataron 1-1 en un partido de LaLiga en el campo del Deportivo en marzo de 2017. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Real Betis suma dos victorias por una del Deportivo, con un empate y una victoria adicional del Deportivo en casa, un triunfo por 1-0 en un amistoso de pretemporada en agosto de 2019.