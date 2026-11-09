El Deportivo de A Coruna recibe al Barcelona el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Abanca-Riazor, en La Coruña.

Uno de los enfrentamientos recientes más destacados tuvo lugar en abril de 2018 en el Abanca-Riazor, donde el Barcelona se impuso por 4-2 con un triplete de Lionel Messi. Si nos remontamos más atrás, resultados como el 8-0 a favor del Barcelona en abril de 2016 reflejan la amplitud de las victorias que el conjunto catalán ha logrado históricamente en este duelo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Deportivo de A Coruna contra el Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Deportivo de A Coruna contra el Barcelona de LaLiga?

El Deportivo de A Coruna contra el Barcelona se disputa en el Abanca-Riazor, en La Coruña, el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de A Coruna contra el Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Deportivo de A Coruña y el Barcelona en el Abanca-Riazor, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Consulta las páginas web oficiales del Deportivo de A Coruña y del Barcelona para conocer la venta directa de entradas, los cupos para socios y la disponibilidad en taquilla.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de A Coruna contra el Barcelona de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de LaLiga entre el Deportivo de A Coruna y el Barcelona:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar y gradas de fondo: Suelen costar aproximadamente entre 39 € y 70 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Gradas laterales y centrales (categoría 1 / lateral): Suelen costar entre 100 € y 150 € .

Suelen costar entre . Experiencias VIP y prémium: Suelen costar entre 250 € y más de 400 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Asientos en los fondos y las gradas superiores (Fondo / Pabellón): Parten de unos 450 € a 550 € .

Parten de unos . Lateral y Preferencia (categoría 1 / gradas laterales): Suelen costar entre 550 € y 950 € .

Suelen costar entre . Palcos VIP y paquetes especiales: Los precios van desde 1.400 € hasta más de 6.000 €.

Deportivo de A Coruna contra Barcelona en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de A Coruna y el Barcelona

El Deportivo no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y cuatro derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Atlético de Madrid en LaLiga. También cayó por 3-2 ante la Real Sociedad y por 1-3 ante el FC Porto en un amistoso. En esos cinco encuentros marcó cinco goles y encajó seis. Sus únicos resultados que le permitieron sumar puntos fueron un empate 1-1 ante el Levante y otro 1-1 frente al Real Betis.

El Barcelona ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero ha perdido los dos más recientes. Su último resultado fue una derrota por 1-2 ante el Real Madrid en LaLiga, precedida de una caída por 4-2 frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. Antes de esas dos derrotas había logrado tres victorias contundentes: 5-2 a domicilio ante el Real Betis, 4-1 frente al Galatasaray en Europa y 3-0 contra el Getafe en liga. Marcó 14 goles en esos tres triunfos.

Deportivo de A Coruna contra Barcelona: últimos enfrentamientos directos

Los dos clubes no se enfrentan en LaLiga desde abril de 2018, cuando el Barcelona ganó 4-2 en el Abanca-Riazor. En los cinco enfrentamientos directos más recientes recogidos en los datos, el Barcelona ha ganado cuatro veces y el Deportivo, una. La única victoria del conjunto gallego fue un 2-1 en casa en marzo de 2017. El Barcelona ha marcado 17 goles en esos cinco partidos, incluida una victoria por 8-0 en abril de 2016.