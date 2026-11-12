El Deportivo Alavés recibe al Espanyol el domingo 6 de diciembre de 2026 en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Sus últimos enfrentamientos han sido, por lo general, muy igualados. En el más reciente, disputado en enero de 2026, el Alavés se impuso por un ajustado 2-1 a domicilio. Los babazorros también ganaron 2-1 en Mendizorroza en noviembre de 2025, por lo que encadenan dos victorias ligueras ante el Espanyol.

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¿Cuándo se juega el Deportivo Alavés-Espanyol de LaLiga?

El Deportivo Alavés-Espanyol se disputa el domingo 6 de diciembre de 2026 en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés-Espanyol de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Deportivo Alavés-Espanyol de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas para las zonas locales de Mendizorroza directamente a través de la web oficial y las taquillas del Deportivo Alavés, o recurrir a los canales oficiales del Espanyol si buscas localidades en la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés-Espanyol de LaLiga?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo Deportivo Alavés-Espanyol de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen partir de unos 30 a 45 € .

Suelen partir de unos . Localidades prémium: Van desde los 90 hasta los 150 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas con precios sujetos a la demanda:

Localidades estándar: Por lo general, parten de unos 30 a 35 € .

Por lo general, parten de unos . Localidades de gran demanda: Sus precios varían considerablemente, entre 140 y 180 € o más.

Deportivo Alavés-Espanyol de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés y el Espanyol

El Alavés solo ha sumado dos empates en sus últimos cinco partidos de LaLiga y ha perdido los otros tres. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Sevilla, después de caer 6-1 frente al Barcelona. Antes perdió 1-2 contra el Atlético de Madrid y 2-1 ante el Celta de Vigo, mientras que el empate 1-1 con el Málaga fue el único otro partido en el que sumó un punto. En esos cinco encuentros, el Alavés marcó cuatro goles y encajó once.

El Espanyol ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-3 ante el Sestao en la Copa del Rey, mientras que en LaLiga ganó 1-0 a domicilio al Villarreal y empató 1-1 con el Málaga. En esa racha también figuran derrotas ante el Racing de Santander y el Atlético de Madrid. El equipo marcó siete goles y encajó ocho en los cinco encuentros.

Deportivo Alavés-Espanyol: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Deportivo Alavés ganó 2-1 en el campo del Espanyol en un partido de LaLiga. Antes, el Alavés se impuso 2-1 en casa en noviembre de 2025, mientras que el Espanyol se llevó los puntos con una victoria por 1-0 en Mendizorroza en febrero de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Alavés aventaja al Espanyol por tres victorias a dos.