El Deportivo Alavés recibe al Deportivo de La Coruña el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Su enfrentamiento oficial más reciente tuvo lugar en enero de 2021, en la Copa del Rey, cuando el Alavés logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0. En sus anteriores duelos de LaLiga entre 2016 y 2018, ambos equipos se repartieron varias victorias ajustadas en casa y firmaron un empate sin goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Deportivo Alavés contra el Deportivo de La Coruña, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Deportivo Alavés contra el Deportivo de La Coruña de LaLiga?

El Deportivo Alavés contra el Deportivo de La Coruña se juega el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés contra el Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña en el estadio de Mendizorroza, los aficionados suelen tener varias opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La forma más directa y fiable de conseguir entradas oficiales a su precio original es a través de las páginas web de ambos clubes (Deportivo Alavés y Deportivo de La Coruña). Las entradas suelen ponerse primero a la venta para los socios antes de abrirse al público general cuando se acerca el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles por los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés contra el Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Los precios de las entradas oficiales de los clubes y los del mercado de reventa para el partido de LaLiga entre el Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña se distribuyen generalmente así:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 25 y 70 € , dependiendo de la grada y el sector elegidos en el estadio de Mendizorroza.

Suelen costar entre , dependiendo de la grada y el sector elegidos en el estadio de Mendizorroza. Entradas para socios y abonados: Los socios tienen acceso prioritario a la compra y descuentos. Las entradas disponibles en las categorías estándar suelen situarse en la franja más baja, entre 20 y 45 € .

Los socios tienen acceso prioritario a la compra y descuentos. Las entradas disponibles en las categorías estándar suelen situarse en la franja más baja, entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes de hospitalidad del club y los asientos VIP suelen partir de precios de entre 120 y 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar / grada alta: Precios desde aproximadamente 46 hasta 118 € , dependiendo de la demanda general y de la disponibilidad en cada sector.

Precios desde aproximadamente , dependiendo de la demanda general y de la disponibilidad en cada sector. Grada baja y localidades preferentes en los laterales: Los asientos mejor situados en los laterales o en la grada baja suelen costar entre 150 y 300 € o más por entrada.

Deportivo Alavés contra Deportivo de La Coruña en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña

El Alavés solo ha logrado un empate en sus últimos cinco partidos de LaLiga y ha perdido los otros cuatro. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Celta de Vigo, y también cayó por 1-2 frente al Atlético de Madrid. Su único punto en esa racha llegó con un empate sin goles ante el Athletic de Bilbao. En esos cinco partidos, el Alavés marcó cuatro goles y encajó siete.

El Deportivo de La Coruña suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra el Levante en LaLiga. También empató 1-1 con el Real Betis, aunque las derrotas ante la Real Sociedad (3-2) y el Sevilla (0-1) reflejan la irregularidad de sus resultados.

Deportivo Alavés contra Deportivo de La Coruña: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue un partido de Copa del Rey en enero de 2021, cuando el Deportivo Alavés ganó 1-0 a domicilio al Deportivo de La Coruña. Antes de eso, los equipos se enfrentaron tres veces en LaLiga entre 2017 y 2018, y cada uno consiguió una victoria en casa y otra fuera en esos encuentros. Un partido de Copa del Rey disputado en enero de 2017 terminó 1-1 en Mendizorroza.