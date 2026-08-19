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Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace vs Manchester City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Crystal Palace
Manchester City

Ya puedes reservar entradas para el primer partido de liga en casa del Palace de la nueva temporada

El Crystal Palace afronta un duro estreno en casa en la temporada 2026/27 de la Premier League, ya que se mide al Manchester City, que ha terminado entre los tres primeros en cada una de las últimas 10 temporadas, el viernes 28 de agosto en Selhurst Park. Ya puedes reservar entradas para este duelo nocturno.

Pierre Sage dirigirá a su Palace en casa por primera vez desde que tomó el relevo del exitosísimo Oliver Glasner, y esperará una actuación positiva. Aunque algunos de los enfrentamientos directos recientes se han decantado de forma bastante clara a favor del City, el Palace seguirá guardando un grato recuerdo de su sorprendente victoria en Wembley, cuando conquistó la FA Cup en mayo de 2025.

El nuevo técnico del Man City, Enzo Maresca, dirigirá un partido en la capital por primera vez desde su etapa al frente del Chelsea. En tres partidos contra el Palace durante ese periodo de 18 meses, no encontró la fórmula ganadora, y cada uno de esos enfrentamientos terminó en empate.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace vs Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Crystal Palace y Manchester City?

El Crystal Palace vs Manchester City comienza a las 20:00 BST del viernes 28 de agosto en Selhurst Park, en Londres.

crest
Premier League - Jornada 2
Selhurst Park

Cómo comprar entradas para el Crystal Palace vs Manchester City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace vs Manchester City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y las franjas de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, Categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen un precio premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un precio máximo de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos de membresía.

Forma

CRY

CRY - Formulario

RCL
L3-0
ULA
W3-1
FUL
W1-2
SCF
L3-0
EVE
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MCI

MCI - Formulario

INT
L1-1
KLA
W1-3
ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
F
Copa
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
5Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Crystal Palace contra Manchester City alineaciones

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsD. KamadaD. KamadaY. PinoY. Pinoteam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahJ. LarsenJ. LarsenG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiN. O'ReillyN. O'ReillyP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Manchester City

Suplentes

Manager

  • P. Sage
  • E. Maresca
Crystal Palace

Lesiones y suspensiones

Manchester City

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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