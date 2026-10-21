Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace-Liverpool: Precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, disputado en abril de 2026, el Liverpool F.C. venció por 3-1 al Crystal Palace F.C. en Anfield.
En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales en competiciones nacionales, ambos equipos han estado igualados, con dos victorias para cada uno y un empate.
¿Cuándo empieza el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?
El Crystal Palace-Liverpool se disputa en Selhurst Park, en Londres, el domingo 8 de noviembre de 2026.
¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?
Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Liverpool en Selhurst Park:
1. Canales oficiales de los clubes
- Canales oficiales del club (socios del Crystal Palace): Las entradas para el equipo local se distribuyen principalmente entre los abonados y socios del Crystal Palace.
- Cupo oficial para visitantes (Liverpool FC): Para optar a entradas a través de la venta del cupo del club, los aficionados del Liverpool suelen necesitar ser socios oficiales y contar con un determinado historial de puntos por asistencia a partidos fuera de casa.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?
Estos son los precios de las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League en Selhurst Park, divididos entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:
1. Canales oficiales de los clubes
- Entradas para adultos (zonas 1–5): Entre 63 £ y 80 £, según la grada y la visibilidad exactas.
- Entradas con descuento (mayores de 65 años y jóvenes de 18 a 21 años): Entre 45 £ y 60 £.
- Entradas infantiles (menores de 16 años): Entre 35 £ y 42 £.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:
- Anuncios de entradas estándar o generales: Suelen partir de unas 104 £ a 125 £ para asientos en las gradas superiores o inferiores. El precio medio de las zonas con mayor demanda es considerablemente más alto, según la disponibilidad en cada momento.
- Asientos en las bandas y los fondos: Los asientos estándar con vistas desde la banda o detrás de las porterías suelen costar a partir de 100 £, según la fila exacta y la disponibilidad.
- Paquetes de hospitalidad y VIP: Suelen partir de unas 258 £ y pueden alcanzar precios mucho más altos para las experiencias más exclusivas del día de partido.
Crystal Palace-Liverpool de la Premier League: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Crystal Palace y el Liverpool
El Crystal Palace suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Bristol City en un amistoso, después de empatar sin goles con el Leeds United en la Premier League. Su mejor resultado reciente fue una victoria por 4-0 frente al Lech Poznan en la Europa League. También venció al Middlesbrough por 3-0 en la Carabao Cup. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó cinco, aunque en sus dos encuentros de la Premier League solo anotó un gol y no consiguió ninguna victoria.
El Liverpool suma cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, mientras que el triunfo por 2-1 frente al Atlético de Madrid en la Champions League fue su resultado más importante de esa racha. El Liverpool también ganó 0-1 en el campo del Bournemouth en la Premier League y empató 0-0 con el Fulham. Marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos, y mantuvo la portería a cero en dos de ellos.
Crystal Palace-Liverpool: últimos enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando el Liverpool venció por 3-1 al Crystal Palace en Anfield, en la Premier League. Antes, el Palace ganó 0-3 en Anfield en la Carabao Cup en octubre de 2025 y se impuso por 2-1 en Selhurst Park en la Premier League en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Liverpool y el Crystal Palace suman dos victorias cada uno, además de un empate. Los duelos han estado muy igualados en distintas competiciones.
Cara a cara
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
W
W
W
W
W
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
W
W
L
W
W
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
W
W
W
W
D
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
W
W
L
D
L
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
W
L
W
D
W
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
L
D
W
D
D
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
D
L
D
W
D
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
L
D
W
D
D
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
L
D
L
D
D
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
L
W
L
W
L
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
L
L
W
L
D
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
W
D
W
L
D
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
D
D
D
L
D
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
L
W
D
L
W
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
W
L
L
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
W
D
L
D
D
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
L
W
W
L
L
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
W
L
D
D
L
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
L
L
L
W
D
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
L
L
L
L
D