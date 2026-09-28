Croacia e Inglaterra se enfrentan dos veces en la UEFA Nations League 2026/27 como parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a España y Chequia. El primer duelo, en Rijeka el 3 de octubre, se disputará íntegramente a puerta cerrada, tras una sanción de la UEFA impuesta a Croacia después de los incidentes con el público en el cuartos de final de la pasada temporada contra Francia, por lo que no hay entradas a la venta para el público para ese partido.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber ahora mismo para conseguir entradas para el Croacia vs Inglaterra de Wembley, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Croacia vs Inglaterra de la UEFA Nations League A?

El Croacia vs Inglaterra comienza a las 18:00 hora local del sábado 3 de octubre de 2026 en el Stadion Rujevica de Rijeka. La información oficial sobre la retransmisión de este partido no está disponible actualmente.

UEFA Nations League A - Jornada 3 3 oct 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

¿Dónde comprar entradas para el Croacia vs Inglaterra?

No hay entradas a la venta para el público para el partido del 3 de octubre en Rijeka, ya que se jugará sin aficionados como parte de la sanción de la UEFA a Croacia. Quienes esperen ver a estas dos selecciones en acción en esta campaña deberían fijarse en el partido del 12 de noviembre en el estadio de Wembley.

Las entradas para el encuentro de Wembley se ponen primero a disposición a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad habitualmente para los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA antes de que cualquier remanente salga a la venta general.

Hay varias cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Partido del 3 de octubre (Rijeka) – se juega a puerta cerrada, sin entradas para el público, ni oficiales ni de reventa

Venta general oficial (Wembley) – se abre una vez terminan los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca del día del partido

Transferencias garantizadas – cada compra en Ticombo procede de una gama de vendedores verificados

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Dado el perfil de este partido, se recomienda reservar pronto para el encuentro de Wembley una vez se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia vs Inglaterra?

No hay precios oficiales ni de reventa para el partido del 3 de octubre en Rijeka, ya que está completamente cerrado al público.

Los precios oficiales para el encuentro de Wembley se fijan a través del portal de venta de entradas de England Football, con toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos prémium, disponible a precio facial mientras haya cupo, y con precios oficiales para anteriores partidos de Inglaterra en la Nations League en Wembley a partir de unas £40.

Ticombo es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, con precios en el mercado secundario para un partido de este perfil que normalmente arrancan entre unas £45 y £60 para localidades en el anillo superior una vez que haya entradas disponibles.

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerque la fecha, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto específico.

Croacia vs Inglaterra en la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Croacia e Inglaterra

Croacia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y nueve en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma secuencia, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero también sufrió una derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra dejaron cuatro victorias y una derrota, con 14 goles marcados y siete encajados. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial. La única derrota en esa racha llegó ante Argentina, que eliminó a Inglaterra en semifinales. Inglaterra también venció a Noruega, México y RD del Congo durante ese tramo.

Croacia vs Inglaterra: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en la fase de grupos del Mundial 2026, donde Inglaterra ganó 4-2. Antes de eso, Inglaterra derrotó a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Inglaterra presenta el mejor balance, con su única derrota en el conjunto de datos llegando en la semifinal del Mundial 2018, cuando Croacia ganó 2-1. Esos cinco partidos también incluyeron una victoria de Inglaterra por 2-1 y un empate 0-0, ambos en la UEFA Nations League 2018-19.