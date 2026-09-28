Croacia recibe a la vigente campeona del mundo, España, en el estadio Poljud de Split el martes 6 de octubre, como parte de la campaña del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a Inglaterra y Chequia. Este es el partido de vuelta de un doble enfrentamiento que comenzó con España recibiendo a Croacia en Sevilla, un encuentro cuyas entradas se agotaron casi de inmediato tras el triunfo de España en el Mundial de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Croacia vs España, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Croacia vs España de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Croacia vs España comienza en el Stadion Poljud de Split, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Stadion Poljud

¿Dónde comprar entradas para el Croacia vs España?

Las entradas para este encuentro se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Croata de Fútbol (HNS). La HNS suele abrir la venta para los partidos en casa unos 20 días antes del día del partido, por lo que las entradas oficiales todavía no están a la venta general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este encuentro:

Venta general oficial – se espera que se abra unos 20 días antes del partido a través de los canales de la HNS

Demanda por la campeona del mundo – la victoria de España en el Mundial de 2026 ha generado un interés excepcional en todo este grupo, con el partido de Sevilla ya agotado

Mercado secundario – Ticombo es la opción a seguir si las entradas del sitio oficial están agotadas

Dada la rapidez con la que desaparecieron las entradas para el partido de Sevilla, también se recomienda encarecidamente reservar pronto para este encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia vs España?

El precio oficial a través de la HNS todavía no se ha confirmado, ya que no se espera que la venta general se abra hasta más cerca del día del partido, normalmente unos 20 días antes según el calendario habitual de la federación.

Ticombo es la opción a seguir si las entradas del sitio oficial están agotadas o no disponibles, o mientras las ventas oficiales aún no se hayan abierto. con listados actuales para este encuentro a partir de alrededor de 199 €, lo que refleja la fuerte demanda que ya está generando una selección española que juega como vigente campeona del mundo.

Como ocurre con cualquier encuentro en el que participa la campeona del mundo, los precios pueden cambiar rápidamente a medida que se acerca el día del partido y se abre la venta oficial, por lo que asegurarte tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Croacia vs España en la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Croacia y España

Croacia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y siete en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en octavos de final del Mundial. Antes, en esa secuencia, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0 a domicilio, pero también sufrió una derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos.

Los últimos cinco partidos de España se saldaron con cinco victorias en cinco encuentros, con nueve goles marcados y dos encajados. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial. Esa racha también incluyó triunfos ante Francia, Bélgica, Portugal y Austria, con España dejando su portería a cero en dos de esos cinco partidos.

Croacia vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en la Eurocopa 2024, donde España ganó por 3-0. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 en un partido de la Nations League en junio de 2023 en Croacia. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Croacia y un empate. El triunfo de España por 6-0 en septiembre de 2018 figura como el resultado más contundente del conjunto de datos.



