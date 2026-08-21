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Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion, incluida la información del encuentro

Después de sus recientes compromisos consecutivos a domicilio contra dos de los equipos que parten entre los favoritos al título de la Premier League, Arsenal y Manchester City, el Coventry City de Frank Lampard estará aliviado por volver a casa el domingo 13 de septiembre, cuando se enfrente al Brighton.

Después de ganar 6 de sus últimos 8 partidos en casa la temporada pasada, marcando al menos 2 goles en cada una de esas victorias, la afición de los Sky Blues se ha acostumbrado a partidos entretenidos en el Coventry Building Society Arena y volverá a comprar entradas con ganas para los encuentros como local. No te lo pierdas y asegura hoy mismo tu asiento.

El Brighton no será un rival fácil de superar, por supuesto. Las Gaviotas de Fabian Hürzeler conquistaron dos de sus tres salidas contra equipos recién ascendidos la temporada pasada y confiarán en sus opciones de volver a casa con 3 puntos.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion?

El Coventry City se enfrenta al Brighton & Hove Albion en el Coventry Building Society Arena (Coventry) el domingo 13 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 CEST.

crest
Premier League - Jornada 4
Coventry Building Society Arena

Cómo comprar entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se hayan quedado fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos destacados contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen precios prémium, mientras que los asientos en los fondos de la grada alta ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

COV

COV - Formulario

ASM
W2-0
ARS
L3-0
PLY
W2-4
HUL
L0-1
MCI
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BHA

BHA - Formulario

TRO
D0-0
AVL
W4-0
TRO
W4-0
CHE
L4-3
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

CoventryEmpateBrighton
3
0
2
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Coventry contra Brighton alineaciones

3-4-3
Coventry crest
Coventry
COV
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeDiego GómezDiego GómezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-3
Coventry

Once inicial

Brighton

Suplentes

Manager

  • F. Lampard
  • Fabian Hürzeler
Coventry

Lesiones y suspensiones

Brighton

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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