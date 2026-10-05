El Como se enfrenta al Manchester United el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Stadio G. Sinigaglia de Como.

Ambos clubes llegan a este encuentro tras impresionantes victorias en la jornada 1 de la ronda inaugural del torneo europeo. El partido supone el primer enfrentamiento oficial de competición entre ambos clubes en toda la historia de las competiciones europeas.

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¿Cuándo es el saque inicial del Como vs Manchester United de la Champions League?

El Como vs Manchester United comienza en el Stadio G. Sinigaglia de Como el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

¿Cómo comprar entradas para el Como vs Manchester United de la Champions League?

Existen varios canales principales para conseguir entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Como 1907 y el Manchester United en el Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Taquilla oficial del club (Como 1907)

Venta principal: El Como 1907 vende entradas directamente a través de su portal oficial de venta de entradas y de plataformas asociadas.

2. Cupo oficial para aficionados visitantes (Manchester United)

Sección visitante: Las entradas para la afición visitante se asignan directamente a través del Manchester United.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Como vs Manchester United de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Como 1907 y el Manchester United varían de forma significativa según el canal y la zona del estadio:

1. Entradas primarias a precio oficial (Como 1907)

Zonas estándar de local: Las entradas a precio oficial vendidas directamente por el Como 1907 suelen oscilar entre 40 € y 150 € , empezando por tarifas más baratas en la Curva detrás de las porterías y aumentando para los asientos centrales de Tribuna .

Sección visitante: La UEFA establece un tope de 70 € en el precio oficial de las entradas para aficionados visitantes en todos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA.

2. Plataformas de venta secundaria de entradas

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas secundarias como Ticombo ofrecen entradas en los siguientes rangos de precios según la demanda y la ubicación del asiento:

Entrada general: Debido a la alta demanda y a la limitada capacidad del recinto (aproximadamente 13.600 asientos), los precios actuales de reventa en el mercado secundario arrancan en torno a 680 € a 720 € para asientos de acceso estándar.

Precio medio de reventa: El precio medio entre los anuncios del mercado secundario oscila entre 1.100 € y 1.180 € .

Zonas prémium y de alta demanda: Los asientos centrales de lateral o las ubicaciones prémium en plataformas secundarias alcanzan entre 1.500 € y 2.800 €+ .

Como vs Manchester United de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Como vs Manchester United

El Como llega en un excelente momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 en casa del Udinese en la jornada inaugural de la temporada de la Serie A. Desde entonces ha derrotado al Napoli por 2-1 a domicilio, al Genoa por 4-1 a domicilio, al RB Leipzig por 4-1 en la Champions League y al Parma por 2-1, con 12 goles a favor y solo cuatro en contra en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos del Manchester United han sido irregulares. El equipo de Carrick logró una victoria por 5-2 ante el Ipswich en la Premier League y un triunfo por 4-0 sobre el Sabah FK en la Champions League, pero desde entonces ha empatado 2-2 con el Everton, ha perdido 0-1 ante el Manchester City en liga y ha sufrido una derrota por 2-3 frente al Brighton en la Carabao Cup. El United ha marcado 13 goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

Como vs Manchester United: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para estos dos clubes en los registros facilitados. Este partido representa un cruce entre equipos de ligas y tradiciones futbolísticas diferentes, y el ascenso del Como a la competición europea lo convierte en un duelo destacado.