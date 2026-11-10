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Cómo conseguir entradas para el Como-Cremonese: precios de la Coppa Italia, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El Como se enfrenta al Cremonese en la Copa de Italia. Así puedes conseguir tus entradas

El Como recibe al Cremonese el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como.

El Como y el Cremonese comparten un historial de enfrentamientos en las principales categorías del fútbol italiano. Su duelo más reciente fue en la Serie A el 24 de mayo de 2026, cuando el Como logró una contundente victoria a domicilio por 4-1. En el encuentro anterior, disputado en septiembre de 2025, empataron 1-1 en casa del Como.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Como-Cremonese, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Como-Cremonese de la Copa Italia?

El Como-Cremonese se disputa el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como.

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Copa Italia - 1/8

¿Cómo comprar entradas para el Como-Cremonese de la Copa Italia?

Para comprar entradas para el Como-Cremonese de la Copa Italia, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Las entradas se pueden comprar directamente en el portal oficial de venta del Como 1907 (tickets dot comofootball dot com). La venta suele organizarse por fases: primero se abre un periodo prioritario para los abonados y después se pone a disposición del público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa Italia cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Como-Cremonese de la Copa Italia?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Como-Cremonese de la Copa Italia:

1. Canales oficiales del club

  • Curva Como / Curva Est (fondos local y visitante): Suelen costar entre 25 € y 40 €.
  • Distinti (grada lateral descubierta): Por lo general, cuestan entre 45 € y 65 €.
  • Tribuna Coperta (tribuna principal cubierta): Suelen costar entre 70 € y 130 €.
  • Paquetes de hospitalidad: Parten de unos 250 € a más de 400 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Reventa en Curva y general: Parten de entre 215 € y 235 €.
  • Reventa en Distinti: Cuestan de media entre 235 € y 250 €.
  • Reventa en Tribuna Centrale: Se sitúan a partir de 275 € y pueden superar los 300 €.

Como-Cremonese de la Copa Italia: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Como y el Cremonese

El Como atraviesa un momento de forma excepcional: ha ganado sus cinco partidos más recientes entre la Serie A y la Champions League. Su último resultado fue una victoria por 1-0 en casa ante el Venezia en la Serie A, después de imponerse por 1-3 a domicilio al Torino. La racha también incluye un triunfo por 4-1 sobre el Manchester United en la Champions League y una victoria por 2-0 frente al Sassuolo en la Serie A. En esos cinco partidos, el Como ha marcado 11 goles y ha encajado solo cinco, con cinco encuentros sin recibir goles que abren y cierran la racha.

El Cremonese ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Serie B. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Benevento, después de ganar por 0-2 en casa del Mantova. Antes de esas dos victorias consecutivas, el Cremonese perdió contra el Juve Stabia y el Pisa y encajó cuatro goles entre ambos encuentros. En total, ha marcado cinco goles y ha recibido cuatro en esos cinco partidos.

COM

COM - Formulario

SAS
W2-0
TOR
W1-3
VEN
W1-0
RCL
W1-9
INT
L2-0
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CRE

CRE - Formulario

PIS
L3-1
JUV
L0-1
MAN
W0-2
BEN
W2-0
LRV
W1-4
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Como-Cremonese: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue el 24 de mayo de 2026 en la Serie A, cuando el Cremonese recibió al Como y perdió por 1-4. Antes, empataron 1-1 en septiembre de 2025, cuando el Como recibió al Cremonese en la Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, el Como lleva ventaja con tres victorias frente a las dos del Cremonese y un balance goleador de 11 tantos para el Como y ocho para el Cremonese.

Cara a cara

ComoEmpateCremonese
1
1
3
Serie A
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
Como badge
Como
COM
4
F
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
F
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
Como badge
Como
COM
1
F
Serie B
Como badge
Como
COM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
3
F
Serie B
Como badge
Como
COM
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

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