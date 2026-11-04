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Cómo conseguir entradas para el Como-AEK de Atenas: precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El Como se enfrenta al AEK de Atenas en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Como recibe al AEK Atenas el martes 24 de noviembre de 2026 en el Stadio G. Sinigaglia de Como.

Este próximo encuentro de la Champions League en el Stadio G. Sinigaglia será el primero entre el Como y el AEK Atenas en competiciones oficiales de la UEFA. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el Como ha marcado diez goles y ha encajado seis en sus últimos partidos en todas las competiciones, una muestra del planteamiento ofensivo que caracteriza al equipo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Como contra el AEK Atenas, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Como contra el AEK Atenas de la Champions League?

El Como contra el AEK Atenas se disputa el martes 24 de noviembre de 2026 en el Stadio G. Sinigaglia de Como.

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Liga de Campeones - Jornada 5
Stadio G. Sinigaglia

¿Cómo comprar entradas para el Como contra el AEK Atenas de la Champions League?

Estas son las opciones habituales para quienes quieran asistir a un partido de la Champions League como el Como contra el AEK Atenas en el Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial del club: La forma más segura y fiable es comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Como 1907. Por lo general, las entradas se ponen primero a disposición de los socios del club, los abonados o los aficionados registrados antes de salir a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Como contra el AEK Atenas de la Champions League?

El precio de las entradas para el partido de la Champions League entre el Como y el AEK Atenas depende del canal de venta y de la categoría del asiento:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general / curva (fondos): Suelen costar aproximadamente entre 40 € y 70 €.
  • Tribuna / distinti (laterales): Cuestan entre 100 € y 250 €, según la proximidad a la línea de medio campo y la grada concreta.
  • Paquetes VIP: Parten de 300 € y llegan a 500 € o más por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

  • Curva / asientos estándar: Desde unos 230 € hasta 290 €.
  • Tribuna / sectores centrales: Entre 370 € y 560 €.
  • Reventa de entradas prémium / VIP: Pueden alcanzar precios de entre 650 € y 750 € o más.

Como contra AEK Atenas en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Como y el AEK Atenas

El Como ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente logró una extraordinaria victoria por 4-1 ante el Manchester United en la Champions League y, antes de eso, ganó 3-1 a domicilio a la Fiorentina en la Serie A. El único tropiezo en esa racha fue una derrota por 2-0 en Frosinone. En esos cinco partidos, el Como ha marcado diez goles y ha encajado seis, unas cifras que ponen de relieve la calidad ofensiva que ha desarrollado Fabregas.

El AEK Atenas ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. El más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante el Manchester City en la Champions League, y también cayó por 3-1 frente al Shakhtar Donetsk en Europa. Sus resultados en el fútbol griego han sido mejores, con victorias ante el OFI Creta (3-0), el NFC Volos (2-1) y el Panserraikos (8-1). En esos cinco partidos, el AEK ha marcado 14 goles y ha encajado 10.

COM

COM - Formulario

FIO
W1-3
MUN
W4-1
SAS
W2-0
TOR
W1-3
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AEK

AEK - Formulario

SHK
L3-1
MCI
L5-1
PAT
W5-0
PAO
L3-1
PAO
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Como contra AEK Atenas: Enfrentamientos recientes

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Como y el AEK Atenas. Este partido será el primer encuentro entre ambos clubes en una competición de la UEFA.

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