El Club Brugge juega contra el Lens el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Jan Breydel Stadion de Brujas.

El campeón belga se clasificó directamente tras asegurarse su 20º título de liga nacional la temporada pasada. Mientras tanto, el Lens se ganó su plaza en la élite de las competiciones de clubes europeas después de una sólida campaña en la que acabó subcampeón en la Ligue 1.

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¿Cuándo es el saque inicial del Club Brugge vs Lens de la Champions League?

El Club Brugge vs Lens arranca en el Jan Breydel Stadion de Brujas el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Club Brugge vs Lens de la Champions League?

Las opciones para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Club Brugge y RC Lens en el Jan Breydel Stadium incluyen:

1. Taquilla oficial del Club Brugge

Directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Club Brugge. El acceso prioritario se concede primero a los abonados del Club Brugge y a los miembros de pago del club. Las entradas restantes salen a la venta para el público general, aunque los partidos de alta demanda de la Champions League suelen agotarse durante las fases para miembros.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Club Brugge vs Lens de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League Club Brugge vs RC Lens varían dependiendo de si compras directamente a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de venta de entradas:

1. Precios oficiales de valor nominal (venta directa del club)

Entradas estándar para adultos: Las entradas a precio oficial para los partidos de casa de la Champions League en el Jan Breydel Stadium suelen empezar en torno a 45 € a 60 € para asientos estándar en grada.

Categoría 1 / asientos prémium: Los asientos en la grada lateral central oscilan entre 80 € y 120 € .

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Anuncios de nivel de entrada: En los mercados secundarios, los precios de salida suelen comenzar en torno a 120 € a 140 € por asiento.

Precio medio de reventa: Dependiendo de la categoría del asiento y de la demanda a medida que se acerca el día del partido, las entradas estándar en las plataformas secundarias rondan de media los 190 € a 390 € , y las categorías prémium alcanzan cifras más altas.

Club Brugge vs Lens de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Club Brugge vs Lens

El Club Brugge ha ganado tres, perdido dos y no ha empatado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Royal Antwerp en la First Division A el 13 de septiembre, y también logró un triunfo a domicilio por 0-1 en Lommel anteriormente en esta racha. Sus dos derrotas llegaron contra el Gent en la liga y el Aston Villa en la Champions League, con la derrota ante el Villa terminando 3-2. En esos cinco partidos, el Brugge ha marcado siete goles y ha encajado seis.

El Lens ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Monaco en la Ligue 1 el 18 de septiembre, después de un empate 2-2 en Le Mans y de su victoria por 3-2 en la Champions League sobre el Slavia Prague. Sus tres derrotas en esta racha ponen de relieve una inconsistencia en su rendimiento liguero, aunque ha marcado ocho goles en esos cinco partidos y ha encajado siete.

Club Brugge vs Lens: historial reciente cara a cara

No se han facilitado datos de enfrentamientos directos entre el Club Brugge y el Lens para este partido. La información adicional sobre el historial no está disponible en este momento.