Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo-Villarreal: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Celta de Vigo recibe al Villarreal el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Abanca Balaídos de Vigo.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 26 de abril de 2026, el Villarreal logró una ajustada victoria por 2-1 en el Estadio de la Cerámica gracias a los goles de Gerard Moreno y Nicolas Pépé. Antes de ese encuentro, ambos equipos habían empatado 1-1 en un disputado partido en Balaídos en agosto de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Celta de Vigo contra el Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Celta de Vigo contra el Villarreal de LaLiga?

El Celta de Vigo contra el Villarreal se disputa en el Abanca Balaídos de Vigo el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo contra el Villarreal de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Villarreal:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas para el Estadio Abanca-Balaídos directamente a través de la web oficial o la taquilla del Celta de Vigo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo contra el Villarreal de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Villarreal:

1. Canales oficiales del club

Gradas de Gol y Marcador (detrás de la portería): Desde unos 30 € a 40 € .

Desde unos . Tribuna Alta y Baja (zonas superior e inferior del lateral): Generalmente, entre 45 € y 60 € .

Generalmente, entre . Tribuna Central y zonas VIP: Habitualmente, entre 60 € y más de 80 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por el club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas de la grada superior o de acceso general: Generalmente, desde unos 30 € a 40 € .

Generalmente, desde unos . Reventa de entradas del lateral y de la grada inferior: Habitualmente, entre 70 € y 150 € .

Habitualmente, entre . Reventa de entradas prémium y de alta demanda: Generalmente, desde unos 200 € a más de 300 €.

Celta de Vigo contra Villarreal en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo y del Villarreal

El Celta de Vigo suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Real Betis en LaLiga. Antes ganó al Celtic por 2-1 a domicilio en la Europa League. Previamente, venció al Deportivo Alavés por 2-1 en liga y empató 0-0 con el Elche. Su única derrota en esos cinco partidos llegó ante la Juventus, que le ganó por 2-1 en la Europa League.

El Villarreal suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 en el campo del Valencia en LaLiga, después de perder 4-3 ante el Liverpool en la Champions League. También empató 0-0 con el Elche en liga, ganó 3-1 al SSC Napoli en Europa y perdió 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó siete goles y encajó ocho.

Celta de Vigo contra Villarreal: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre estos clubes se disputó en LaLiga el 26 de abril de 2026, cuando el Villarreal ganó 2-1 en casa. En sus últimos cinco duelos en la competición, el Celta lleva ventaja con tres victorias frente a una del Villarreal, además de un empate. El resultado más contundente del Celta en esa serie fue una victoria por 3-0 en casa. Los dos equipos también empataron 1-1 en Balaídos en agosto de 2025.