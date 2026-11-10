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Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo-Deportivo de A Coruña: precios de O Noso Derbi, información del partido, venta de última hora y más

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El Celta de Vigo se enfrenta al Deportivo de La Coruña en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El derbi gallego, conocido como O Noso Derbi, es una de las rivalidades regionales más intensas e históricas del fútbol español. El 3 de enero de 2027, el RC Celta de Vigo recibirá en el Estadio de Balaídos a su vecino del norte y acérrimo rival, el Deportivo La Coruña, en un gran duelo de LaLiga.

GOAL te ofrece toda la información necesaria para conseguir los mejores asientos para este derbi imperdible. Sigue leyendo para saber cómo comprar tus entradas ahora mismo.

¿Cuándo empieza el Celta Vigo-Deportivo de A Coruña de LaLiga?

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Primera División - Jornada 18
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¿Dónde comprar entradas para el RC Celta de Vigo-Deportivo La Coruña?

El mejor lugar para comprar entradas para el derbi gallego es la web oficial del RC Celta de Vigo. Comprar directamente al club garantiza que las entradas sean auténticas y se adquieran a su precio original. Sin embargo, debido a la enorme demanda local para este partido de rivalidad, las entradas pueden agotarse rápidamente en la plataforma oficial. StubHub es una alternativa fiable para conseguir entrar en el estadio el día del partido si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RC Celta de Vigo-Deportivo La Coruña?

Las entradas estándar a precio original disponibles en la plataforma oficial de venta del RC Celta de Vigo cuestan desde 60 €. Los precios varían según la categoría y la ubicación del asiento en el Estadio de Balaídos.

Si se agotan las entradas de venta general en los canales oficiales, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora, con precios a partir de unos 300 €.

Celta Vigo-Deportivo de A Coruña de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta Vigo y el Deportivo de A Coruña

El Celta Vigo ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Levante en LaLiga, y durante esta racha también empató 0-0 con el Real Betis en la competición. La derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano y la derrota por 1-2 frente al Union Saint-Gilloise en la Europa League fueron sus peores resultados. Su única victoria llegó en Europa, a domicilio ante el Celtic por 2-1. El Celta marcó tres goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

El Deportivo de A Coruña ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con el Espanyol en LaLiga, mientras que su triunfo por 2-1 ante Osasuna a principios de noviembre fue el resultado más destacado de esta racha. También ganó 3-0 a domicilio al Auriense en la Copa del Rey y empató 1-1 con el Levante en la competición liguera. Su única derrota fue por 1-0 ante el Atlético de Madrid. El Deportivo marcó seis goles y encajó dos en esos cinco encuentros.

CEL

CEL - Formulario

CEL
W1-2
BET
D0-0
RAY
L3-0
GIL
L1-2
LEV
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COR

COR - Formulario

LEV
D1-1
ATM
L1-0
AUR
W0-3
OSA
W2-1
ESP
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celta Vigo-Deportivo de A Coruña: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes se disputó el 5 de mayo de 2018, cuando empataron 1-1 en un partido de LaLiga en Abanca Balaídos. En los últimos cinco enfrentamientos directos recogidos en los datos, entre los que figura también un amistoso de pretemporada, el Celta Vigo tiene una clara ventaja, con cuatro victorias frente a ninguna del Deportivo y un empate. El resultado más contundente del Celta en esa serie fue una victoria en casa por 4-1 en octubre de 2016.

Cara a cara

Celta VigoEmpateDeportivo de A Coruna
4
1
0
Primera División
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Celta Vigo
CEL
1
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Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
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Deportivo de A Coruna
COR
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
4
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Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Amistosos
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
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Deportivo de A Coruna
COR
0
F
11Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

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