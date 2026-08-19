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Book Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tickets
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Cómo conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Podrías dirigirte a la costa sur para asistir a un thriller de la Premier League este agosto

El Brighton & Hove Albion, que de forma asombrosa ha terminado entre los ocho primeros en tres de las últimas cuatro temporadas, busca arrancar con buen pie la campaña 2026/27 de la Premier League, cuando despliegue la alfombra roja, o granate, en el Amex para la llegada del Aston Villa el domingo 23 de agosto.

El grupo de Fabian Hürzeler estará deseoso de vengar la derrota de la temporada pasada ante el Villa. Ambos equipos protagonizaron un trepidante 4-3 en la costa sur, con los visitantes remontando después de que las Gaviotas se adelantaran pronto 2-0. La derrota de diciembre también puso fin a la larga racha invicta del Brighton en casa.

¿Estamos ante otro partido de infarto en el Amex? Podrías estar sentado en la grada para descubrirlo. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton vs Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Brighton & Hove Albion y Aston Villa?

El Brighton vs Aston Villa comienza a las 14:00 BST del domingo 23 de agosto de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

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Premier League - Jornada 1
The American Express Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los grandes enfrentamientos ante rivales del top 6 o ante rivales de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la zona lateral y en los niveles inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

BHA

BHA - Formulario

STR
W4-3
STR
W4-3
ROM
W3-0
BOL
W1-0
TRO
D0-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AVL

AVL - Formulario

RSO
L2-4
BGP
W1-3
FCB
L2-1
PSG
L2-1
BMG
L2-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

BrightonEmpateAston Villa
1
1
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
6Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Brighton contra Aston Villa alineaciones

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. WiefferM. WiefferM. De CuyperM. De CuyperDiego GómezDiego GómezJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariG. RutterG. RutterM. BizotM. BizotI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson Lindelöfteam-logoG. HemmingsR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. Buendia
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brighton

Once inicial

Aston Villa

Suplentes

Manager

  • Fabian Hürzeler
  • U. Emery
Brighton

Lesiones y suspensiones

Aston Villa

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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