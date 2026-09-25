Cómo conseguir entradas para el Brest vs Angers: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Brest se enfrenta al Angers el sábado 10 de octubre de 2026 en el Stade Francis-Le Blé de Brest.

En su duelo liguero más reciente, en mayo de 2026, ambos equipos firmaron un competido empate 1-1. Antes de ese empate, el Brest mostraba una sólida trayectoria en casa ante el Angers, con dos victorias consecutivas por 2-0 en el Stade Francis-Le Blé en enero de 2023 y marzo de 2025.

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¿Cuándo es el saque inicial del Brest vs Angers de la Ligue 1?

El Brest vs Angers comienza en el Stade Francis-Le Blé de Brest el sábado 10 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

¿Cómo comprar entradas para el Brest vs Angers de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Brest y Angers en el Stade Francis-Le Blé, puedes seguir estas opciones:

Portal oficial de entradas del Brest: La forma principal y más fiable de comprar entradas es directamente a través de la web oficial de venta de entradas del Stade Brestois 29. Las entradas salen a la venta para el público general unas semanas antes del partido.

Prioridad para socios del club / abonados: Los socios oficiales del club o los abonados suelen tener acceso prioritario para comprar entradas adicionales antes de que empiece la venta al público general.

Taquilla del Stade Francis-Le Blé: Sujeto a disponibilidad, las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio en Brest antes del día del partido.

Plataformas secundarias de entradas: Si se agota la asignación oficial, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen ofrecer entradas de última hora, aunque los precios pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest vs Angers de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Brest vs Angers en el Stade Francis-Le Blé varían en función de dónde las compres y de la categoría del asiento:

Entradas oficiales a precio facial (portal del club): Las entradas estándar de admisión general directamente desde la taquilla del Stade Brestois suelen empezar entre 15 € y 25 € para las zonas generales detrás de las porterías, y llegan hasta 35 € a 50 € para las categorías centrales de tribuna lateral.

Plataformas secundarias de entradas: En plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios suelen empezar en torno a 19 € a 65 € para el acceso básico, mientras que los asientos medios o de mayor demanda suelen situarse entre 60 € y 85 €+ según la disponibilidad y la ubicación del asiento.

Brest vs Angers de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest vs Angers

Los últimos cinco partidos del Brest dejaron una victoria, tres empates y una derrota entre encuentros oficiales y amistosos. Su cita más reciente fue una victoria por 1-2 ante Le Havre en la Ligue 1, y también empató 2-2 tanto con Toulouse como con Le Mans en la liga. Su única derrota llegó en un amistoso de pretemporada contra Nottingham Forest, donde perdió 2-0. En esos cinco partidos, el Brest marcó nueve goles y encajó ocho, lo que refleja un estilo de juego abierto en ambas áreas.

El Angers ha registrado dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Rennes en la Ligue 1, aunque reaccionó tras una derrota anterior por 0-2 frente al Lille con una victoria a domicilio por 1-3 en Auxerre. Las victorias amistosas ante Paris FC (3-2) y Lorient (2-1) muestran que el Angers puede marcar goles, y vio puerta siete veces en sus cinco encuentros mientras encajó ocho.

Brest vs Angers: Historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó 1-1, disputado en el Stade Francis-Le Blé en la Ligue 1 en mayo de 2026. En los últimos cinco duelos directos, el Brest presenta el mejor balance, con tres victorias, por una del Angers y un empate. El Brest también ha mantenido la ventaja en casa en este enfrentamiento, al ganar sus dos últimos partidos de liga como local contra el Angers por 2-0.