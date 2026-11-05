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Cómo conseguir entradas para el Brest contra el Paris FC: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

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El Brest se enfrenta al Paris FC en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

El Brest recibe al Paris FC el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Stade Francis le Blé de Brest.

En su enfrentamiento más reciente, el 3 de mayo de 2026, el Paris FC logró una contundente victoria por 4-0 sobre el Brest. Antes de ese encuentro, el Paris FC también consiguió una ajustada victoria a domicilio por 2-1 ante el Brest en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brest-Paris FC, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brest-Paris FC de la Ligue 1?

El Brest-Paris FC se disputa en el Stade Francis le Blé de Brest y está programado dentro del calendario de la Ligue 1.

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Ligue 1 - Jornada 12
Stade Francis le Ble

¿Cómo comprar entradas para el Brest-Paris FC de la Ligue 1?

Estas son las opciones y formas disponibles para comprar entradas para el Brest-Paris FC de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas: La forma más directa y segura de conseguir entradas estándar es a través del portal oficial de venta de entradas del club local, el Stade Brestois, donde las entradas suelen salir a la venta para el público general cuando se acerca la fecha del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest-Paris FC de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Brest-Paris FC de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada estándar o general: Desde aproximadamente 30 a 45 €.
  • Asientos laterales: Generalmente cuestan entre 45 y 80 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Reventa de entradas para la grada superior o con visibilidad reducida: Desde aproximadamente 35 a 55 €.
  • Paquetes prémium o de hospitalidad VIP: Suelen costar entre 100 € y más de 600 €, según la categoría concreta del paquete de hospitalidad.

Brest-Paris FC de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest y el Paris FC

El Brest llega a este partido con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más destacado en esa racha fue la victoria por 5-1 sobre el Angers el 10 de octubre, pero las derrotas ante el Niza y el Auxerre, junto con un empate frente al Lille, reflejan sus problemas de regularidad. Marcó diez goles y encajó siete en esos cinco partidos.

El Paris FC ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue la victoria por 4-3 sobre el Rennes el 18 de octubre, y también ganó por 2-1 al Estrasburgo en septiembre. Sin embargo, la derrota por 1-0 ante el Lorient y el 2-1 sufrido en Lens muestran que sigue siendo vulnerable. El Paris FC marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

B29

B29 - Formulario

MON
D2-2
SCO
W5-1
LIL
D1-1
NCE
L1-2
FCL
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PAR

PAR - Formulario

STR
W2-1
FCL
L1-0
REN
W4-3
RCL
L2-1
ASM
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Brest-Paris FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Paris FC en casa por 4-0 en la Ligue 1 el 3 de mayo de 2026. Antes de eso, el Brest ganó 1-2 en su visita al Paris FC en septiembre de 2025. En los cinco enfrentamientos registrados en los datos, el Paris FC suma dos victorias, las mismas que el Brest, y hay un empate, aunque el resultado más reciente favorece claramente a los visitantes.

Cara a cara

BrestEmpateParis FC
2
1
2
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
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Brest
B29
0
F
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Brest badge
Brest
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PAR
2
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Paris FC
PAR
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Brest
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1
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Ligue 2
Brest badge
Brest
B29
1
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Paris FC
PAR
1
F
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Brest badge
Brest
B29
1
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

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