Cómo conseguir entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Brentford abre su temporada con un derbi londinense en el Gtech Community Stadium, donde dará la bienvenida al Tottenham Hotspur, que ha gastado a lo grande, el sábado 22 de agosto.

Los Bees, que vienen de firmar su mejor campaña conjunta en la Premier League tras acabar novenos, no se sentirán intimidados por su primer reto, ya que la pasada temporada lograron victorias destacadas en casa ante Aston Villa, Manchester United y Liverpool.

Tras salvarse del temido descenso por los pelos, el Tottenham está desesperado por completar una temporada más positiva bajo la dirección de Roberto De Zerbi. Este verano ha desembolsado mucho dinero por jugadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, y espera empezar con buen pie.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Brentford y Tottenham Hotspur?

El Brentford vs Tottenham Hotspur se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres, con inicio programado a las 17:30 BST del sábado 22 de agosto.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a usar.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran dentro de un plazo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados en los laterales y en el anillo inferior tienen precios premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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