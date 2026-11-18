Brann recibe a Braga el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Brann Stadion de Bergen.

SK Brann y SC Braga nunca se han enfrentado en un partido oficial, por lo que este encuentro de la Conference League de la UEFA será el primero entre ambos. Los dos clubes se medirán en la fase de liga de la edición 2026/27, en busca de puntos cruciales para asegurarse una plaza en las rondas eliminatorias.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brann-Braga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Brann-Braga de la Conference League?

El Brann-Braga comienza en el Brann Stadion de Bergen el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Brann Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Brann-Braga de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Brann-Braga de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía principal y más fiable son la web oficial y los portales de venta de entradas del club local, SK Brann, donde se ponen a la venta primero las entradas generales y las reservadas a socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brann-Braga de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el Brann-Braga de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar para adultos: de 30 a 60 €.

de 30 a 60 €. Entradas con descuento (niños, estudiantes y mayores): de 15 a 25 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar / grada superior: de 50 a 80 €.

de 50 a 80 €. Asientos prémium / preferentes: de 100 a más de 250 €.

Brann-Braga de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brann y Braga

Brann ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, una racha que también incluye un triunfo copero ante Grorud. Marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 contra Fredrikstad en la Eliteserien; antes había empatado 1-1 con St. Truiden en la Conference League. La victoria por 3-2 ante Molde a principios de noviembre demuestra que es capaz de ganar, pero la regularidad defensiva ha sido motivo de preocupación.

Braga ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Ganó 1-0 a Rio Ave en la Liga Portugal el 8 de noviembre y, antes, venció 3-0 a Famalicão. Entre sus resultados en la Conference League figura un empate 0-0 contra Aarhus GF. Una de sus dos derrotas llegó en la tanda de penaltis ante Famalicão en la Copa de la Liga y consta como tal pese al 2-2 en el marcador.

Brann-Braga: historial de enfrentamientos directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre Brann y Braga. Este partido podría ser el primer encuentro oficial entre ambos clubes.