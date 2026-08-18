Puede que Bournemouth tenga un nuevo líder en el banquillo, en la figura del exentrenador del RB Leipzig Marco Rose, pero buscará mantener su impresionante rendimiento en casa de la pasada campaña en su primer partido de la Premier League en el Vitality Stadium esta temporada, ante el Everton el sábado 29 de agosto.

Increíblemente, Bournemouth acumula actualmente una racha de nueve partidos seguidos sin perder en casa, un registro que se remonta al 3 de enero, y que incluso incluyó una buena actuación en esa derrota, al caer por 3-2 ante el que acabaría siendo campeón, el Arsenal.

De hecho, los Cherries solo perdieron dos veces en liga en toda la temporada en el Vitality. Lo algo preocupante para ellos, eso sí, es que el único otro equipo que les ganó fue el Everton. ¿Podrán vengar esa derrota?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bournemouth vs Everton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Bournemouth y Everton?

El Bournemouth vs Everton está programado para comenzar a las 15:00 BST del sábado 29 de agosto, en el Vitality Stadium de Bournemouth.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Cómo comprar entradas para el Bournemouth vs Everton de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a usar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bournemouth vs Everton de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los enfrentamientos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales a lo largo del campo y en la grada inferior tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada superior detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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