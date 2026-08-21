El Borussia Moenchengladbach se enfrenta al Elversberg el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

El partido en casa brinda al Mönchengladbach una oportunidad a comienzos de temporada para asegurar puntos clave, mientras que el Elversberg visitante aspira a asentarse en la máxima categoría. Ambos equipos solo se han enfrentado una vez antes en competición oficial en fútbol sénior, con una contundente victoria por 5-0 del Mönchengladbach sobre el Elversberg en la segunda ronda de la DFB-Pokal en diciembre de 2020.

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¿Cuándo es el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

El Borussia Moenchengladbach recibe al Elversberg en el Borussia-Park de Mönchengladbach en la jornada inaugural de la temporada de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Cómo comprar entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga

1. Venta oficial del club local (Borussia Mönchengladbach)

Compra directamente a través del portal oficial de entradas online del equipo anfitrión.

Los socios del club reciben ventanas de reserva prioritaria anticipada antes de que las entradas restantes se pongan a la venta para el público general.

Si las localidades estándar se agotan, consulta el intercambio oficial secundario de entradas en la web del club para reventas a precio facial directamente de los abonados.

2. Zona de afición visitante (SV Elversberg)

Los aficionados visitantes deben comprar las entradas directamente a través de la tienda oficial de entradas del SV Elversberg para asegurarse asientos en la sección designada para visitantes en el BORUSSIA-PARK.

3. Plataformas de reventa de terceros

Las plataformas secundarias de entradas como Stubhub ofrecen anuncios disponibles, aunque los precios suelen estar por encima del valor oficial en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

Para el partido de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y SV Elversberg en el BORUSSIA PARK, los precios de las entradas en los mercados oficial y secundario son los siguientes:

Precios oficiales: Directamente en el portal del club, los precios de las entradas estándar no VIP suelen oscilar entre 15 € y 55 € en las categorías estándar.

Mercado de reventa: En plataformas de terceros como Stubhub, los precios de salida para el acceso básico suelen comenzar en torno a 20 € y 50 € , mientras que los anuncios medios en el mercado secundario oscilan entre 170 € y 300 € dependiendo de la demanda por zona y de la disponibilidad.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

El Borussia Moenchengladbach llega al estreno de la Bundesliga con cinco victorias en cinco amistosos de pretemporada, en los que marcó 20 goles y solo encajó dos. Su partido más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Aston Villa el 15 de agosto, mientras que su resultado más contundente fue una goleada por 8-0 al Velbert. Esa racha representa un pleno en su calendario de preparación veraniega.

El Elversberg sumó tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Venció al Lorient por 4-1 en su último amistoso el 15 de agosto y anteriormente le endosó cinco goles al Strasbourg en un triunfo por 5-2. Su única derrota llegó contra el Viktoria Köln 1904 a mediados de julio. En esos cinco encuentros, marcó 12 goles y encajó seis.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg: historial reciente de enfrentamientos directos

Los dos clubes solo se han enfrentado una vez en los registros disponibles, con victoria del Borussia Moenchengladbach por 5-0 a domicilio ante el Elversberg en la DFB-Pokal en diciembre de 2020. Ese resultado es el único dato de enfrentamientos directos entre ambos, lo que significa que hay un contexto histórico limitado de cara a su primer duelo en la Bundesliga.

Cara a cara Empate 1 0 0 DFB-Pokal Elversberg ELV 0 Borussia Mönchengladbach BMG 5 F 5 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

Clasificación del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

En la clasificación de la Bundesliga, el Borussia Moenchengladbach ocupa actualmente la quinta plaza, mientras que el Elversberg es séptimo.