¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoBorussia Mönchengladbach
Ista-Borussia-Park
team-logoElversberg
Book Borussia Moenchengladbach vs Elversberg Tickets
GOAL
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Borussia Mönchengladbach
Elversberg
Bundesliga

Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Elversberg en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Borussia Moenchengladbach se enfrenta al Elversberg el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

El partido en casa brinda al Mönchengladbach una oportunidad a comienzos de temporada para asegurar puntos clave, mientras que el Elversberg visitante aspira a asentarse en la máxima categoría. Ambos equipos solo se han enfrentado una vez antes en competición oficial en fútbol sénior, con una contundente victoria por 5-0 del Mönchengladbach sobre el Elversberg en la segunda ronda de la DFB-Pokal en diciembre de 2020.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

El Borussia Moenchengladbach recibe al Elversberg en el Borussia-Park de Mönchengladbach en la jornada inaugural de la temporada de la Bundesliga.

crest
Bundesliga - Jornada 2
Ista-Borussia-Park

Cómo comprar entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga

1. Venta oficial del club local (Borussia Mönchengladbach)

  • Compra directamente a través del portal oficial de entradas online del equipo anfitrión.
  • Los socios del club reciben ventanas de reserva prioritaria anticipada antes de que las entradas restantes se pongan a la venta para el público general.
  • Si las localidades estándar se agotan, consulta el intercambio oficial secundario de entradas en la web del club para reventas a precio facial directamente de los abonados.

2. Zona de afición visitante (SV Elversberg)

  • Los aficionados visitantes deben comprar las entradas directamente a través de la tienda oficial de entradas del SV Elversberg para asegurarse asientos en la sección designada para visitantes en el BORUSSIA-PARK.

3. Plataformas de reventa de terceros

  • Las plataformas secundarias de entradas como Stubhub ofrecen anuncios disponibles, aunque los precios suelen estar por encima del valor oficial en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga?

Para el partido de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y SV Elversberg en el BORUSSIA PARK, los precios de las entradas en los mercados oficial y secundario son los siguientes:

  • Precios oficiales: Directamente en el portal del club, los precios de las entradas estándar no VIP suelen oscilar entre 15 € y 55 € en las categorías estándar.
  • Mercado de reventa: En plataformas de terceros como Stubhub, los precios de salida para el acceso básico suelen comenzar en torno a 20 € y 50 €, mientras que los anuncios medios en el mercado secundario oscilan entre 170 € y 300 € dependiendo de la demanda por zona y de la disponibilidad.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

El Borussia Moenchengladbach llega al estreno de la Bundesliga con cinco victorias en cinco amistosos de pretemporada, en los que marcó 20 goles y solo encajó dos. Su partido más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Aston Villa el 15 de agosto, mientras que su resultado más contundente fue una goleada por 8-0 al Velbert. Esa racha representa un pleno en su calendario de preparación veraniega.

El Elversberg sumó tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Venció al Lorient por 4-1 en su último amistoso el 15 de agosto y anteriormente le endosó cinco goles al Strasbourg en un triunfo por 5-2. Su única derrota llegó contra el Viktoria Köln 1904 a mediados de julio. En esos cinco encuentros, marcó 12 goles y encajó seis.

BMG

BMG - Formulario

HRO
W1-3
VEL
W0-8
AVL
W2-1
TSM
W0-5
RBL
L3-0
Gol marcado (encajado)
18/5
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ELV

ELV - Formulario

STR
W5-2
MLL
D1-1
FCL
W4-1
DUI
W1-3
B04
W3-2
Gol marcado (encajado)
16/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg: historial reciente de enfrentamientos directos

Los dos clubes solo se han enfrentado una vez en los registros disponibles, con victoria del Borussia Moenchengladbach por 5-0 a domicilio ante el Elversberg en la DFB-Pokal en diciembre de 2020. Ese resultado es el único dato de enfrentamientos directos entre ambos, lo que significa que hay un contexto histórico limitado de cara a su primer duelo en la Bundesliga.

Cara a cara

Borussia MönchengladbachEmpateElversberg
1
0
0
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
5
F
5Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron0/1

Clasificación del Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

En la clasificación de la Bundesliga, el Borussia Moenchengladbach ocupa actualmente la quinta plaza, mientras que el Elversberg es séptimo.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google