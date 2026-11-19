El Borussia Mönchengladbach recibe al Eintracht Frankfurt el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Ista-Borussia-Park de Mönchengladbach.

Su último enfrentamiento en la Bundesliga, disputado en febrero de 2026, terminó con una cómoda victoria del Frankfurt por 3-0 en el Deutsche Bank Park. Antes de ese encuentro, ambos equipos protagonizaron en septiembre de 2025 un extraordinario partido de diez goles que el Frankfurt ganó por 6-4.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

El Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt se disputa en el Ista-Borussia-Park de Mönchengladbach el sábado 12 de diciembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 13 12 dic 2026 - 12:30 Ista-Borussia-Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La opción más segura y fiable para comprar entradas a su precio original es acudir directamente a las plataformas oficiales de venta online del Borussia Mönchengladbach o del Eintracht Frankfurt. Las entradas suelen ponerse primero a la venta para los socios y, si quedan localidades disponibles, después para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas en los canales oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades de pie (gradas de aficionados): De 15 € a 25 €.

De 15 € a 25 €. Asientos normales (gradas superiores e inferiores y esquinas): De 35 € a 75 €.

De 35 € a 75 €. Asientos centrados en los laterales (mejores localidades): De 70 € a 90 € o más.

De 70 € a 90 € o más. Paquetes VIP y de hospitalidad: De 250 € a 400 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de localidades en la grada superior o de acceso general: Suelen partir de unos 45 € a 60 €.

Suelen partir de unos Reventa de asientos en los laterales o en gradas intermedias: Suelen costar entre 90 € y 250 € o más.

Suelen costar entre Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar desde 350 € hasta más de 900 €.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Mönchengladbach y el Eintracht Frankfurt

El Borussia Mönchengladbach ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria en un amistoso ante el Standard de Lieja el 12 de noviembre, mientras que su último resultado en competición oficial fue una derrota por 3-1 ante el Hamburger SV en la Bundesliga el 6 de noviembre. Durante este periodo, el Gladbach también ganó 2-0 al Karlsruher SC en la Copa de Alemania y se impuso por 3-2 a domicilio al VfB Stuttgart. El Borussia Mönchengladbach empató 0-0 con el Paderborn en su último partido de liga antes de la derrota ante el Hamburgo.

El Eintracht Frankfurt ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 a domicilio ante el Paderborn en la Bundesliga el 7 de noviembre. Antes había vencido por 3-1 al Hamburger SV en liga. El Frankfurt también derrotó al Hamburgo por 3-1 en la Copa de Alemania y ganó 1-0 a domicilio al FC Colonia. Su única derrota en esta racha fue un 1-0 ante el Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un partido de la Bundesliga disputado en Frankfurt el 14 de febrero de 2026, que el Eintracht Frankfurt ganó por 3-0. Antes, el partido de la primera vuelta, jugado en septiembre de 2025, terminó con una sorprendente victoria del Frankfurt por 6-4 en Mönchengladbach. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Frankfurt ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Gladbach. Esos cinco partidos dejaron un total de 30 goles.