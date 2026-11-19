El Borussia Dortmund recibe al Augsburgo el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

El Dortmund volvió a imponer su dominio en los enfrentamientos más recientes, durante la temporada 2025-26: logró una trabajada victoria a domicilio por 1-0 antes de imponerse cómodamente por 2-0 en casa en marzo de 2026. Pese a la ventaja histórica general del Dortmund, el Augsburgo demostró ser un rival complicado en la campaña 2024-25, en la que logró un poco habitual doblete liguero con un triunfo por 2-1 en casa y una sorprendente victoria por 1-0 en Dortmund.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund-Augsburgo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Borussia Dortmund-Augsburgo de la Bundesliga?

El Borussia Dortmund-Augsburgo se juega el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Bundesliga - Jornada 13 12 dic 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund-Augsburgo de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Borussia Dortmund-Augsburgo de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas online del BVB (venta inicial): Puedes comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta online del Borussia Dortmund. La venta suele realizarse por fases y comienza con los socios del club antes de abrirse, en contadas ocasiones, al público general si quedan entradas disponibles.

Puedes comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta online del Borussia Dortmund. La venta suele realizarse por fases y comienza con los socios del club antes de abrirse, en contadas ocasiones, al público general si quedan entradas disponibles. Tienda oficial de entradas del FC Augsburgo (zona visitante): Si eres aficionado del Augsburgo o buscas entradas para la zona visitante, puedes consultar el portal oficial de entradas del FC Augsburgo cuando ponga a la venta su cupo para los aficionados que se desplacen, aproximadamente cuatro semanas antes del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund-Augsburgo de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Borussia Dortmund-Augsburgo de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidad de pie (Südtribüne / Muro Amarillo y zona visitante de pie): 18,50 €.

18,50 €. Categoría 6 (asientos en las esquinas superiores o detrás de la portería): 35 €.

35 €. Categoría 5 (asientos en las esquinas o en la grada superior): 50 €.

50 €. Categoría 4 (zona familiar y esquinas de las gradas inferior e intermedia): 57 €.

57 €. Categoría 3 (asientos laterales de la grada intermedia o de las curvas inferiores): 65 €.

65 €. Categoría 2 (asientos laterales centrales): 70 €.

70 €. Categoría 1 (asientos preferentes en la zona central lateral de las gradas inferior e intermedia): 85 €.

85 €. Categoría 15 (asientos acolchados prémium en la zona central preferente): 95 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades de pie o en las esquinas superiores: Desde unos 40-55 € .

Desde unos . Asientos laterales estándar y de la grada intermedia: Aproximadamente 150-315 €.

Aproximadamente Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde aproximadamente 695-900 € o más.

Borussia Dortmund-Augsburgo de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund y el Augsburgo

El Borussia Dortmund ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Ha encajado goles en cuatro de esos encuentros, pero ha demostrado una capacidad constante para marcar. En su partido más reciente logró una victoria por 2-1 sobre el Elversberg en la Bundesliga y, durante esa racha, también venció por 2-1 al Real Betis en la Champions League. El empate 2-2 ante el Bayern de Múnich fue el único partido de esos cinco en el que se dejó puntos.

El Augsburgo solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos oficiales, con tres derrotas y un empate. Cayó por 5-2 ante el RB Leipzig en su partido más reciente de la Bundesliga y, durante ese periodo, también perdió por 1-2 contra el Friburgo y por 4-3 frente al Elversberg. Su única victoria llegó en la Copa de Alemania, con un triunfo a domicilio por 4-2 ante el Sonnenhof Grossaspach.

Borussia Dortmund-Augsburgo: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando el Borussia Dortmund ganó por 2-0 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Dortmund ha ganado tres veces por dos del Augsburgo. Entre los resultados del equipo visitante figuran una victoria por 1-0 en el Signal Iduna Park en marzo de 2025 y un triunfo por 2-1 en casa en octubre de 2024.