El Bodoe/Glimt se enfrenta al Borussia Dortmund el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Aspmyra Stadion de Bodoe.

Este encuentro será apenas el segundo duelo oficial entre ambos equipos, después de su emocionante choque en la campaña de la Champions League de 2025. La ubicación septentrional del Aspmyra y su césped artificial suponen una prueba particular para el conjunto alemán visitante.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League?

El Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund comienza en el Aspmyra Stadion de Bodoe el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League?

Para comprar entradas para el FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund de la UEFA Champions League en el Aspmyra Stadion, sigue estas principales vías de compra:

1. Venta oficial del club local (portal de entradas del FK Bodø/Glimt)

Fuente principal: El FK Bodø/Glimt vende las entradas de los partidos a través de su sitio web oficial y de su plataforma de venta de entradas (TicketCo).

Prioridad para abonados: Los abonados y miembros del club reciben la primera ventana de prioridad para reclamar o comprar asientos adicionales en casa para los partidos europeos.

Venta general: Las entradas de admisión general que queden salen a la venta para el público general unas semanas antes del día del partido. Dada la reducida capacidad del Aspmyra Stadion (aproximadamente 8.200 asientos), la venta general para partidos europeos de alto perfil se agota con rapidez.

2. Aficionados visitantes / sección visitante (portal del Borussia Dortmund)

Aficionados visitantes: Si apoyas al Borussia Dortmund, las entradas en la sección visitante deben conseguirse directamente a través del portal oficial para aficionados del Borussia Dortmund o del sistema de venta de entradas para socios del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League?

Los precios de las entradas para el FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion varían en función de si compras entradas primarias a precio facial o entradas del mercado secundario:

1. Entradas primarias a precio facial: Las entradas estándar de la fase de grupos/liga de la UEFA Champions League vendidas directamente por el FK Bodø/Glimt o asignadas a los aficionados visitantes suelen oscilar aproximadamente entre 30 € y 70 € para la admisión general estándar de adulto.

2. Mercado secundario y reventa: Debido a la reducida capacidad del Aspmyra Stadion (aproximadamente 8.200 asientos) y a la alta demanda, los precios actuales en plataformas secundarias de entradas como StubHub empiezan en torno a 360 € y 441 € por entrada, con los asientos premium en las bandas alcanzando tarifas más elevadas.

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund

El Bodoe/Glimt ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su única derrota llegó en el estreno de la Champions League ante el Bayern de Múnich, donde perdió 5-0. Su compromiso más reciente fue una victoria por 3-2 sobre el Sandefjord en la Eliteserien. Antes de la derrota ante el Bayern, el Glimt ganó 1-2 al Fredrikstad a domicilio y venció 4-2 al Rosenborg en casa. En esos cinco partidos ha marcado 15 goles y ha encajado 11, aunque el resultado ante el Bayern distorsiona significativamente las cifras defensivas.

El Borussia Dortmund ha ganado sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor y solo dos en contra en ese proceso. Su resultado más reciente fue una cómoda victoria por 3-0 sobre el Paderborn en la Bundesliga. El Dortmund también venció 3-2 al Villarreal en su estreno en la Champions League y ganó por 2-3 en su visita al Hoffenheim en la Bundesliga, demostrando su capacidad para sacar resultados fuera de casa.

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund: historial reciente de enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado una vez en la Champions League, con un empate 2-2 en el Signal Iduna Park en diciembre de 2025, con el Borussia Dortmund como anfitrión de ese partido. Ese resultado representa el único dato disponible de enfrentamientos directos entre ambos equipos, lo que significa que este partido en el Aspmyra Stadion será solo la segunda vez que se midan a este nivel.