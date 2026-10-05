Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Der Klassiker entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund es la rivalidad que define el fútbol alemán. Disputado en el mundialmente famoso Allianz Arena de Múnich, este gran duelo enfrenta a dos de los clubes más laureados de Europa en la lucha por la supremacía nacional. Los aficionados pueden esperar calidad de primer nivel, alta intensidad y un ambiente inolvidable el día del partido.

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¿Cuándo es el saque inicial del Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para Der Klassiker?

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich como local se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del FC Bayern Munich. El elevado número de socios de peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas asignadas al público general en el sitio oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si te quedas sin ellas durante la venta principal, StubHubes tu mejor opción si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para Der Klassiker?

Los precios oficiales de las entradas fijados por el FC Bayern Munich para los partidos estándar de Bundesliga en casa comienzan en 15 € para las zonas de pie y llegan hasta 80 € para las localidades de asiento de máxima categoría.

En plataformas secundarias como StubHub, las opciones más económicas empiezan en aproximadamente 120 € para asientos estándar, con precios que fluctúan según la ubicación y la demanda.

Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un solo empate, ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 7-0 sobre el Union Berlin, y también logró un triunfo por 5-0 ante el Bodø/Glimt en la Champions League durante esa racha. A lo largo de esos cinco partidos, el Bayern ha marcado 13 goles y no ha encajado ninguno en sus dos encuentros más recientes.

El Borussia Dortmund está en un momento perfecto, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 en el campo del VfB Stuttgart, y también venció al Villarreal por 3-2 en la Champions League durante esa secuencia. El Dortmund ha marcado 14 goles en esos cinco encuentros, mientras que solo ha encajado cinco.

Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Supercopa el 22 de agosto de 2026, cuando el Bayern de Múnich ganó 2-1 al Borussia Dortmund. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Bayern ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco duelos, mientras que el Dortmund ha anotado siete.



