El Bayern de Múnich recibe al FC Colonia el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

En sus enfrentamientos recientes, el Bayern de Múnich ha sido claramente superior y se impuso por 5-1 al Colonia en su último duelo liguero. La rivalidad también se ha trasladado a las competiciones de copa, incluida la Copa de Alemania, donde el Bayern volvió a demostrar su potencial ofensivo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayern de Múnich contra el FC Colonia, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Bayern de Múnich contra el FC Colonia en la Bundesliga?

El Bayern de Múnich contra el FC Colonia se disputa en el Allianz Arena de Múnich el viernes 20 de noviembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 10 20 nov 2026 - 14:30 Allianz Arena

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich contra el FC Colonia en la Bundesliga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para ver al Bayern de Múnich jugar contra el 1. FC Colonia:

1. Canales oficiales de los clubes

Mercado oficial de entradas del club (tienda oficial de entradas del Bayern): La opción principal y más fiable es la web oficial del Bayern de Múnich, donde los socios pueden comprar entradas directamente o acceder al mercado oficial de reventa (Zweitmarkt), en el que se intercambian entradas a su precio original.

La opción principal y más fiable es la web oficial del Bayern de Múnich, donde los socios pueden comprar entradas directamente o acceder al mercado oficial de reventa (Zweitmarkt), en el que se intercambian entradas a su precio original. Canales oficiales del 1. FC Colonia: Los socios y abonados del Colonia suelen disponer de un cupo de entradas para los partidos fuera de casa a través del portal de venta de entradas de su club para los encuentros en el Allianz Arena.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich contra el FC Colonia en la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el 1. FC Colonia, desglosados entre las opciones oficiales de los clubes y los mercados de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos de categoría 1: Precio general de 80 €, con una ubicación privilegiada en los laterales del campo.

Precio general de 80 €, con una ubicación privilegiada en los laterales del campo. Asientos de categoría 2: Precio general de 70 € para las zonas centrales del graderío superior o las esquinas del graderío inferior.

Precio general de 70 € para las zonas centrales del graderío superior o las esquinas del graderío inferior. Asientos de categoría 3: Precio general de 50 € para los sectores habituales del graderío superior.

Precio general de 50 € para los sectores habituales del graderío superior. Asientos de categoría 4: Precio general de 40 € para las zonas más alejadas del graderío superior.

Precio general de 40 € para las zonas más alejadas del graderío superior. Categoría 5 / de pie (Südkurve): Tarifa única de 15 € para las zonas de pie, la opción más asequible del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa en el graderío superior / acceso general: Precios desde unos 130 € hasta 145 € para los sectores de las esquinas del graderío superior o los situados detrás de las porterías.

Precios desde unos para los sectores de las esquinas del graderío superior o los situados detrás de las porterías. Reventa en el graderío intermedio y los laterales: Generalmente, los precios oscilan entre 160 € y más de 220 € , según el graderío concreto y la demanda de cada sector.

Generalmente, los precios oscilan entre , según el graderío concreto y la demanda de cada sector. Paquetes VIP y de hospitalidad: Precios desde aproximadamente 950 € hasta más de 1.150 € para asientos prémium acolchados, acceso a salas exclusivas y servicios de hospitalidad el día del partido.

Bayern de Múnich contra FC Colonia en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich y el FC Colonia

El Bayern de Múnich llega a este partido en un buen momento en las competiciones nacionales. Ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y no ha perdido ninguno. En su compromiso más reciente goleó por 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga, una muestra de su eficacia ofensiva. En esos cinco partidos, el Bayern ha marcado 19 goles y ha encajado siete, aunque los empates consecutivos ante el Viking en la Champions League y el Augsburgo en la Bundesliga, al principio de esa serie, demuestran que también se deja puntos. Una victoria anterior por 7-0 frente al Union Berlin en esa misma racha refuerza su capacidad para firmar grandes actuaciones en casa. Al FC Colonia le ha costado más mantener el buen nivel: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Eintracht de Fráncfort. También cayó por 2-1 frente al Hamburger SV en esa serie. Su única victoria fue un 2-1 contra el Borussia Moenchengladbach, mientras que los otros dos encuentros acabaron en empate.

Bayern de Múnich contra FC Colonia: Enfrentamientos recientes

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en mayo de 2026, cuando el Bayern ganó por 5-1 en el Allianz Arena en la Bundesliga. En sus últimos cinco duelos, el Bayern ha logrado cuatro victorias y el Colonia ninguna, con un empate. Esa serie incluye una victoria del Bayern por 4-1 en la Copa de Alemania en octubre de 2025 y un triunfo por 3-1 del conjunto muniqués en el estadio del Colonia en enero de 2026, resultados que reflejan el dominio continuado del Bayern en este enfrentamiento.