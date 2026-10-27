La expectación alcanza su punto álgido en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el «Der Klassiker», ya sea en el Allianz Arena o en el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país.

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo duelo entre los gigantes alemanes.

El enfrentamiento entre ambos ha cobrado especial importancia porque son dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos, con 16 de los últimos 17 títulos de liga alemana entre los dos. Tanto el Bayern como el BVB han comenzado con fuerza esta temporada y ocupan los dos primeros puestos de la tabla con registros idénticos (5 victorias, 2 empates y 0 derrotas).

Si aún no has visitado el emblemático Allianz Arena de Múnich, o tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la oportunidad perfecta. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas para el «Der Klassiker», incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dónde comprar entradas para el Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en casa se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del FC Bayern de Múnich. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si no consigues entradas en la venta inicial, StubHubes una opción cuando se agotan las disponibles en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el FC Bayern de Múnich para los partidos habituales de la Bundesliga en casa parten de 15 € para las zonas de pie y llegan hasta los 80 € para los asientos de la categoría más alta.

En plataformas de reventa como StubHub, las opciones más económicas para asientos estándar parten de aproximadamente 120 €, aunque los precios varían según la ubicación del asiento y la demanda.

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos tuvo lugar en la Supercopa de Alemania el 22 de agosto de 2026 y terminó con victoria del Bayern de Múnich por 2-1. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Bayern ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco encuentros y el Dortmund, siete.



