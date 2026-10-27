La expectación se dispara en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el «Der Klassiker», ya sea en el Allianz Arena o en el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país.

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo duelo entre los gigantes alemanes.

El enfrentamiento entre ambos ha cobrado una gran importancia, ya que han sido dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos y se han repartido 16 de los últimos 17 títulos de liga alemanes. Tanto el Bayern como el BVB han empezado bien esta temporada y ocupan los dos primeros puestos de la clasificación, con idéntico balance: cinco victorias, dos empates y ninguna derrota.

Si aún no has visitado el emblemático Allianz Arena de Múnich, o si tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la oportunidad perfecta. Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas para el «Der Klassiker», incluidos sus precios, dónde comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo partido de Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund?

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dónde comprar entradas para el Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en casa se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del FC Bayern de Múnich. El elevado número de socios de los clubes de aficionados y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si no consigues entradas en la venta inicial, StubHubes una alternativa si se han agotado las disponibles en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el FC Bayern de Múnich para los partidos habituales de Bundesliga en casa parten de los 15 € para las zonas de pie y llegan hasta los 80 € para las localidades de asiento de categoría superior.

En plataformas de reventa como StubHub, las opciones más económicas para localidades de asiento estándar parten de unos 120 €, aunque los precios varían según la ubicación del asiento y la demanda.

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund: resultados de sus últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos tuvo lugar en la Supercopa de Alemania el 22 de agosto de 2026 y terminó con victoria del Bayern de Múnich por 2-1. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Bayern ha ganado tres veces, mientras que ha habido un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco partidos y el Dortmund, siete.



