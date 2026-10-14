El Bayer Leverkusen recibe al VfB Stuttgart el sábado 31 de octubre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

En su anterior enfrentamiento liguero, disputado en mayo de 2026, el Stuttgart logró una convincente victoria por 3-1 a domicilio en el MHP Arena, una muestra de la ventaja que ha tenido el equipo visitante en sus duelos directos recientes. Ambos equipos cuentan con talento ofensivo, un juego de alta intensidad y flexibilidad táctica, por lo que este encuentro será una cita importante en la primera mitad de la temporada nacional 2026/27.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayer Leverkusen contra el VfB Stuttgart, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Bayer Leverkusen contra el VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El Bayer Leverkusen contra el VfB Stuttgart comenzará el sábado 31 de octubre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 10:30 BayArena

¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen contra el VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el VfB Stuttgart en el BayArena, tienes varias opciones según prefieras los canales oficiales de los clubes o las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Puedes consultar las webs oficiales del Bayer Leverkusen y del VfB Stuttgart para acceder a la venta inicial, las preventas para socios y las plataformas oficiales de intercambio de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas por los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen contra el VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el VfB Stuttgart en el BayArena varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie o para aficionados: Suelen costar entre 20 y 30 € en las zonas de pie estándar.

Asientos normales (categorías 2 y 3): Su precio suele estar entre 35 y 60 € , según el nivel y la ubicación del sector.

Asientos prémium (categoría 1): Suelen costar entre 70 y 95 € en las ubicaciones centrales de los laterales del campo.

Paquetes de hospitalidad y VIP: Las opciones VIP estándar o de palcos ejecutivos parten de unos 250 a más de 300 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Opciones más baratas o en la grada superior: Las entradas más económicas en las plataformas de reventa suelen partir de unos 40 a 45 € .

Asientos de precio intermedio en los laterales: Los asientos normales en sectores con buena visibilidad suelen costar entre 90 y 150 € .

Asientos prémium o categoría 1 Silver: Los precios en los codiciados sectores de la grada inferior o centrales oscilan entre 150 y 310 € .

Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes de hospitalidad de alta gama en el mercado de reventa pueden costar desde 260 hasta más de 500 € , según la plataforma y los servicios incluidos.

Bayer Leverkusen contra VfB Stuttgart de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayer Leverkusen y del VfB Stuttgart

El Leverkusen llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado diez goles y encajado cinco. Su compromiso más reciente terminó con una victoria por 2-0 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, y en esta racha también goleó por 4-0 al Union Berlin. Su único tropiezo fue una derrota por 3-2 ante el Elversberg, aunque el Leverkusen ha mantenido una producción ofensiva constante durante este periodo.

Los últimos cinco partidos del Stuttgart dejan un balance más irregular: dos victorias, ningún empate y dos derrotas, con diez goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Hoffenheim en la Bundesliga, después de caer por 0-1 frente al Borussia Dortmund la semana anterior. La victoria por 4-1 ante el FC Köln y el triunfo por 3-1 contra el Viking FK en la Champions League fueron sus mejores momentos, aunque la abultada derrota por 1-5 ante el Bayern Múnich al principio de esta racha refleja la irregularidad que el Stuttgart no ha logrado superar.

Bayer Leverkusen contra VfB Stuttgart: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se disputó en la Bundesliga el 9 de mayo de 2026, cuando el Stuttgart ganó por 3-1 en casa. En los últimos cinco duelos, el Stuttgart ha ganado tres y el Leverkusen uno, mientras que el restante terminó en empate: un 2-2 en la Supercopa en agosto de 2024. La única victoria del Leverkusen en esta serie fue un 1-0 en casa en enero de 2026, aunque el Stuttgart respondió con un triunfo por 4-1 en el BayArena ese mismo mes. Los goles han abundado en los partidos entre ambos equipos y los enfrentamientos directos recientes favorecen claramente al visitante.