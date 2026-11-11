El Bayer Leverkusen recibe al Borussia Mönchengladbach el sábado 5 de diciembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido, por lo general, muy igualados, incluidos dos empates consecutivos a 1-1 durante la temporada 2025-26 de la Bundesliga. Antes de esos empates, el Leverkusen había obtenido mejores resultados en este duelo, con victorias de varios goles como el 3-1 logrado en el Borussia-Park en enero de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayer Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bayer Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

El Bayer Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach se juega el sábado 5 de diciembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Bundesliga - Jornada 12 5 dic 2026 - 09:30 BayArena

¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas oficiales de venta del Bayer Leverkusen y del Borussia Mönchengladbach. Es la vía principal y más fiable para adquirirlas a su precio oficial.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie / para aficionados: Cuestan entre 15 € y 20 €.

Cuestan entre Asientos normales (grada superior y esquinas): Generalmente cuestan entre 40 € y 50 €.

Generalmente cuestan entre Asientos prémium (zonas centrales de los laterales): Suelen costar entre 70 € y 80 €.

Suelen costar entre Paquetes de hospitalidad y VIP: Parten de unos 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas para la grada superior / entradas generales: Suelen partir de unos 35 € a 55 € .

Suelen partir de unos . Reventa de asientos en la grada intermedia: Generalmente cuestan entre 90 € y 130 € .

Generalmente cuestan entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Cuestan desde 220 € hasta más de 350 €.

Bayer Leverkusen contra Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayer Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach

El Leverkusen ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en una derrota por 0-1 ante el Marseille en la Europa League, después de caer por 2-4 frente al VfB Stuttgart en la Bundesliga. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 5-2 ante el Nürnberg en la Copa de Alemania. En esos cinco partidos, el Bayer Leverkusen marcó diez goles y encajó siete. Entre sus resultados figura también una derrota por 0-3 en Hoffenheim.

El Gladbach ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Hamburger SV a domicilio. También empató 0-0 con el Paderborn y venció por 3-2 al VfB Stuttgart fuera de casa. En esos cinco partidos, el equipo de Blessin marcó ocho goles y encajó siete; las derrotas ante el Hoffenheim y el Hamburg fueron los resultados más negativos.

Bayer Leverkusen contra Borussia Mönchengladbach: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 y se disputó en Mönchengladbach en febrero de 2026, en la Bundesliga. El duelo anterior, también de la Bundesliga, acabó 1-1 en el BayArena en septiembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Leverkusen ha ganado dos, el Gladbach uno y dos partidos han terminado en empate.