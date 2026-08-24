Cómo conseguir entradas para el Auxerre vs Niza: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Auxerre se enfrenta al Niza el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de 2026, cerca del final de la anterior temporada liguera, cuando el Auxerre logró una ajustada victoria por 2-1 en casa. De cara a este duelo, ambos conjuntos buscarán afianzarse en la mitad alta de la tabla tras un historial reciente de enfrentamientos muy competido.

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¿Cuándo es el saque inicial del Auxerre vs Niza de la Ligue 1?

El Auxerre vs Niza comienza en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre. La información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este partido.

Ligue 1 - Jornada 4 12 sept 2026 - 14:45 Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre vs Niza de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre AJ Auxerre y OGC Nice el 12 de septiembre de 2026, puedes seguir estas opciones principales:

Taquilla oficial del club: La forma más directa y fiable de conseguir entradas a precio oficial es a través de la página web oficial del AJ Auxerre. Como el Stade de l'Abbé-Deschamps tiene una capacidad relativamente reducida, las entradas para el equipo local suelen agotarse rápidamente en función del inventario disponible para el público y de la fase de venta.

Plataformas de reventa y comparación de entradas: Si las entradas oficiales están agotadas o buscas zonas concretas del estadio, puedes consultar sitios de comparación de entradas y mercados secundarios como StubHub . Estos sitios agrupan el inventario restante de varios vendedores, lo que te permite filtrar por precio, visibilidad y secciones de asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre vs Niza de la Ligue 1?

Para el próximo partido de Ligue 1 entre Auxerre y Niza del 12 de septiembre de 2026, los precios de las entradas suelen variar en función de dónde las compres, la categoría de asiento y de si compras directamente al club o a través de mercados secundarios.

Precio oficial / taquilla oficial: Las entradas directamente del club suelen empezar en torno a 45 £ a 55 £ (55 € a 65 €) para asientos estándar, aunque la disponibilidad fluctúa rápidamente en función de las tandas para miembros.

Plataformas de reventa y comparación de entradas: En sitios secundarios de comparación de entradas como StubHub , los precios actuales empiezan en torno a 47 £ a 63 £ para entradas en fondos o en el anillo superior, mientras que las localidades de lateral o con vista prémium se sitúan más cerca de las 80 £ a 95 £+ por entrada antes de cualquier gasto de envío o comisión de la plataforma.

Auxerre vs Niza de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre vs Niza

Los últimos cinco partidos del Auxerre se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 5-2 ante el Lens en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de una victoria por 1-0 en un amistoso ante el Werder Bremen. Los dos resultados anteriores fueron empates por 1-1 contra Troyes y Sochaux, y una derrota por 1-2 ante Orleans completó la racha. El Auxerre marcó cinco goles en esos cinco partidos y encajó diez, con el resultado ante el Lens concentrando la mayor parte de ese daño defensivo.

El Niza encadena tres partidos seguidos sin encajar gol, tras empatar 0-0 con el Lorient en su estreno en la Ligue 1 y firmar dos empates consecutivos sin goles frente al Hull City y al Cagliari en pretemporada. Su única derrota en los últimos cinco llegó contra la Juventus, que ganó 2-0. El Niza venció 3-0 al Marsella en su primer amistoso, lo que le deja con una victoria, tres empates y una derrota en ese periodo. Marcó tres goles y encajó dos en total.

Auxerre vs Niza: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Auxerre derrotó al Niza por 2-1 en el Stade de l'Abbé-Deschamps en la Ligue 1. Antes de eso, el Niza ganó 3-1 en casa al Auxerre en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, el balance muestra dos victorias del Auxerre, dos del Niza y un empate, con ambos equipos firmando un 0-0 en la Coupe de France en enero de 2024.

Clasificación del Auxerre vs Niza

En la actual clasificación de la Ligue 1, el Auxerre es 17º, mientras que el Niza ocupa la 11ª posición tras la jornada inaugural.