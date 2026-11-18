El Auxerre recibe al Toulouse el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, en Auxerre.

En la Ligue 1 2025-26, el Auxerre se impuso por 1-0 en casa en septiembre de 2025 gracias a un gol de Danny Namaso, antes de empatar sin goles con el Toulouse en el partido de vuelta de febrero de 2026. Con ambos equipos muy igualados en la mitad inferior de la tabla antes de la jornada 14, el Auxerre intentará prolongar su reciente racha de imbatibilidad en casa, mientras que el Toulouse buscará su primera victoria en Borgoña desde 2023.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Auxerre-Toulouse, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Auxerre-Toulouse de Ligue 1?

El Auxerre-Toulouse comienza el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, en Auxerre.

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre-Toulouse de Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Auxerre-Toulouse de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del Auxerre (Billetterie AJ Auxerre): La forma más directa y segura de conseguir localidades es a través de la taquilla online oficial del Auxerre, especialmente si buscas asiento en las zonas locales del Stade de l'Abbé-Deschamps.

La forma más directa y segura de conseguir localidades es a través de la taquilla online oficial del Auxerre, especialmente si buscas asiento en las zonas locales del Stade de l'Abbé-Deschamps. Taquilla oficial del Toulouse FC: Si apoyas al equipo visitante o buscas entradas para la zona visitante, la mejor opción para quienes se desplacen al partido es consultar el portal oficial de venta de entradas del Toulouse FC.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre-Toulouse de Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Auxerre-Toulouse de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades estándar en la grada baja: De 15 a 25 €.

De 15 a 25 €. Gradas centrales y laterales: De 35 a más de 60 €.

De 35 a más de 60 €. Paquetes de hospitalidad y VIP: De 150 a más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Localidades estándar o con vistas desde los fondos: Desde unos 50 a 55 €.

Desde unos Laterales y localidades prémium: Alrededor de 100 a más de 130 € de media.

Auxerre-Toulouse de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre y el Toulouse

El Auxerre ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Paris FC, después de caer por un contundente 5-1 frente al Estrasburgo. Su única victoria en esta serie llegó a domicilio ante el Le Havre, al que venció por 3-1. El Auxerre marcó siete goles y encajó diez en esos cinco encuentros, unos registros que reflejan sus dificultades para mantener la solidez defensiva.

El Toulouse ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente venció por 3-1 al Estrasburgo. También empató 0-0 con el Troyes y ganó 3-0 a domicilio al Le Mans. Su única derrota fue ante el Marsella, por 2-0. El Toulouse marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Auxerre-Toulouse: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026, cuando el Toulouse y el Auxerre empataron 0-0 en la Ligue 1. Antes, el Auxerre ganó 1-0 en casa al Toulouse en septiembre de 2025, y los dos equipos empataron 2-2 en Auxerre en febrero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Auxerre suma una victoria, el Toulouse otra y se han producido tres empates. Además, en varios de esos partidos marcaron ambos equipos.