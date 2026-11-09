La UEFA Nations League regresa con Austria preparada para recibir a la República de Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. Ambas selecciones europeas luchan por puntos vitales para el ascenso en una fase de grupos muy competida.

GOAL ofrece todos los detalles importantes sobre la fecha del partido, las categorías de precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Austria contra Irlanda de la UEFA Nations League B?

Austria se enfrenta a Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. La hora oficial de inicio está pendiente de confirmación en las programaciones locales.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

¿Dónde comprar entradas para el Austria contra Irlanda?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de OETicket, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Austriaca de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos de la selección como local. Se recomienda a los aficionados registrarse con antelación en el portal para conseguir asientos en cuanto se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como StubHub son una opción si ya no quedan entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria contra Irlanda?

Las entradas individuales para el partido en el portal oficial parten de 48 € para los sectores de asientos de acceso general del Raiffeisen Arena.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 269 € cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

Austria contra Irlanda en la UEFA Nations League B: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Austria e Irlanda

Austria llega a este partido con resultados dispares: ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros, empatado uno y perdido dos. Su partido más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante España en el Mundial, y también cayó por 2-0 frente a Argentina en la fase de grupos. El mejor resultado de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre Jordania. Además, mostró capacidad de reacción en un empate 3-3 con Argelia, un partido de seis goles que puso de manifiesto tanto su peligro ofensivo como su vulnerabilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos de Irlanda muestran una trayectoria más regular. El equipo de Hallgrimsson ganó dos, empató dos y perdió uno en ese periodo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Canadá en un amistoso previo al torneo. Destaca una victoria por 5-0 sobre Granada como su actuación más contundente, mientras que un empate sin goles con Macedonia del Norte y un ajustado triunfo por 1-0 ante Catar reflejan que es un equipo difícil de superar.

Austria contra Irlanda: Enfrentamientos recientes

Los enfrentamientos recientes entre ambas selecciones han sido igualados. El último terminó 1-1 en Dublín durante la fase de clasificación para el Mundial, en junio de 2017, un resultado que reflejó lo disputado del encuentro. En los cuatro duelos más recientes, ninguna ha dominado: Austria logró una victoria, Irlanda otra y dos partidos acabaron en empate. Los goles también se han repartido de forma bastante equilibrada, lo que refuerza la idea de que estos enfrentamientos rara vez se resuelven por un margen amplio.