La Liga de Naciones de la UEFA regresa con Austria como anfitriona de la República de Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. Ambas selecciones europeas luchan por puntos decisivos para el ascenso en una fase de grupos muy disputada.

GOAL ofrece todos los detalles clave sobre la fecha del partido, las categorías de precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿A qué hora empieza el Austria-Irlanda de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Austria se enfrenta a Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. La hora oficial del inicio está pendiente de confirmación en la programación local.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

¿Dónde comprar entradas para el Austria-Irlanda?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de OETicket, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Austriaca de Fútbol, que gestiona la venta general habitual para los partidos de la selección como local. Los aficionados deben registrarse pronto en el portal para conseguir localidades estándar en cuanto se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria-Irlanda?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial parten de 48 € para los sectores de localidades generales del Raiffeisen Arena.

Cuando se agotan las entradas oficiales estándar, los precios de entrada en plataformas de reventa como Ticombo parten de unos 269 €.

Austria-Irlanda de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Austria e Irlanda

Austria llega a este partido con resultados dispares: ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros, ha empatado uno y ha perdido dos. Su partido más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante España en el Mundial, y también cayó por 2-0 frente a Argentina durante la fase de grupos. El mejor resultado de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre Jordania. Además, mostró capacidad de reacción en un empate 3-3 con Argelia, un partido de seis goles que puso de manifiesto tanto su peligro en ataque como su fragilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos de Irlanda ofrecen un balance más regular. El equipo de Hallgrimsson sumó dos victorias, dos empates y una derrota en ese periodo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Canadá en un amistoso previo al torneo. Destaca la victoria por 5-0 sobre Granada como su actuación más contundente, mientras que el empate sin goles con Macedonia del Norte y el ajustado triunfo por 1-0 ante Qatar reflejan que es un equipo difícil de superar.

Austria-Irlanda: Enfrentamientos directos recientes

Los enfrentamientos recientes entre ambas selecciones han sido igualados. Su último duelo terminó 1-1 en Dublín durante la fase de clasificación para el Mundial, en junio de 2017, un resultado que reflejó lo disputado del encuentro. En los cuatro enfrentamientos más recientes, ninguna ha dominado: Austria logró una victoria, Irlanda otra y dos partidos acabaron en empate. Los goles también se han repartido de forma bastante equilibrada en esa serie, lo que refuerza la idea de que estos duelos rara vez se resuelven con una diferencia amplia.