El Augsburg recibe al Union Berlin el sábado 24 de octubre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

En sus 20 enfrentamientos en todas las competiciones, el Augsburg tiene una ligera ventaja sobre el Union Berlin, con 7 victorias frente a las 5 del Union y 8 empates. En su último duelo liguero, disputado en mayo de 2026, el Union Berlin logró una contundente victoria por 4–0 ante el Augsburg en el Stadion An der Alten Försterei.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Augsburg contra el Union Berlin, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Augsburg contra el Union Berlin de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg contra el Union Berlin de la Bundesliga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido entre el Augsburg y el Union Berlin en el WWK Arena:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del FC Augsburg: La forma más directa de comprarlas es a través del portal de venta de entradas en línea del FC Augsburg. La venta al público general suele abrir unas semanas antes del partido.

Tienda oficial del Union Berlin: Los aficionados del Union Berlin que quieran sentarse en la zona visitante (Gastbereich) deben comprar sus entradas a través de los canales oficiales de venta del club, ya que estas localidades están reservadas para socios del equipo visitante y se distribuyen entre las peñas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg contra el Union Berlin de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para los partidos habituales de Bundesliga entre el FC Augsburg y el 1. FC Union Berlin suelen situarse en los siguientes rangos:

1. Precios oficiales de las entradas (valor nominal)

Localidades de pie (ultras / fondo local): de 14 € a 17 €

Asientos en las esquinas y gradas superiores: de 24 € a 35 €

Gradas laterales y tribuna principal: de 37 € a 59 €

Niños y entradas con descuento: de 13 € a 32 € (según la zona)

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Las localidades más económicas o de acceso general suelen partir de unos 30 € a 50 € .

Los asientos en el centro del campo o en zonas preferentes pueden costar entre 60 € y más de 120 € , según la demanda en cada momento.

Augsburg contra Union Berlin en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Augsburg y el Union Berlin

El Augsburg llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 3-2 ante el Werder Bremen en la Bundesliga, después de empatar 2-2 con el Bayer Leverkusen la semana anterior. Antes, el equipo de Baum logró una contundente victoria a domicilio por 4-1 ante el Eintracht Frankfurt y ganó 3-0 en casa al Schalke. En esos cinco partidos, el Augsburg marcó diez goles y encajó siete.

Los últimos cinco partidos del Union Berlin ofrecen un panorama muy distinto. El equipo de Lustrinelli ha ganado una vez, ha empatado otra y ha perdido tres en ese periodo. Su resultado más reciente fue una derrota por 7-0 ante el Bayern de Múnich, y también perdió 3-1 contra el Schalke y 4-0 ante el Bayer Leverkusen en liga. Su única victoria llegó en la Copa de Alemania, con un triunfo a domicilio por 4-2 ante el Eintracht Braunschweig. El Union ha marcado nueve goles y ha encajado diecisiete en esos cinco encuentros.

Augsburg contra Union Berlin: Enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue muy desigual: el Union Berlin venció 4-0 al Augsburg en casa en un partido de Bundesliga disputado en mayo de 2026. Antes, el Augsburg y el Union empataron 1-1 en enero de 2026, y el Augsburg ganó 1-2 a domicilio ante el Union en mayo de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, cada equipo ha conseguido dos victorias y ha habido un empate, aunque destaca la superioridad mostrada por el Union en el duelo más reciente.