El Augsburg recibe al FC Köln el sábado 5 de diciembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han terminado a menudo en empate: tres de sus últimos cinco duelos acabaron 1-1. Su encuentro liguero más reciente se disputó en febrero de 2026 en el WWK Arena, donde el FC Augsburg logró una victoria por 2-0 ante el Köln sin encajar goles.

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¿Cuándo se juega el Augsburg contra el FC Köln de la Bundesliga?

El Augsburg contra el FC Köln se juega el sábado 5 de diciembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

Bundesliga - Jornada 12 5 dic 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg contra el FC Köln de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el Augsburg y el FC Köln:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en los portales de venta de las páginas oficiales del FC Augsburg y el 1. FC Köln. Tanto los socios como el público general pueden adquirir entradas a su precio original, según la disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg contra el FC Köln de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de Bundesliga entre el Augsburg y el FC Köln:

1. Canales oficiales de los clubes

Zona de pie (fondo local): Entre 16 y 18 € por entrada ordinaria.

Entre 16 y 18 € por entrada ordinaria. Categoría 3 (esquinas y gradas superiores): Entre 27 y 49 € para adultos.

Entre 27 y 49 € para adultos. Categoría 2 (gradas laterales y zonas familiares): Entre 37 y 58 € por asiento ordinario.

Entre 37 y 58 € por asiento ordinario. Categoría 1 (tribuna principal y asientos preferentes): Entre 43 y 75 €, según la ubicación exacta del sector.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas por los clubes a través de sus canales oficiales, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos de reventa más económicos: Entre 40 y 60 €.

Entre 40 y 60 €. Asientos de reventa a la altura del centro del campo y con vistas preferentes: Entre 80 y 170 €.

Entre 80 y 170 €. Paquetes de alta demanda o VIP: Entre 200 y 450 € o más.

Augsburg contra FC Köln de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg y el FC Köln

El Augsburg llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales, en los que ha marcado diez goles y ha encajado ocho. Su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 1-2 ante el Freiburg. Antes había empatado 2-2 a domicilio frente al Bayern de Múnich y 1-1 contra el Union Berlin, aunque dos derrotas consecutivas, incluida una por 3-4 ante el Elversberg, ponen de manifiesto la fragilidad defensiva que debe corregir el equipo de Baum.

En sus últimos cinco partidos oficiales, el Köln ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota, con nueve goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 a domicilio ante el Union Berlin, precedido de una contundente victoria por 5-0 frente al mismo rival en la Copa de Alemania. Su única derrota en este periodo llegó ante el Eintracht Frankfurt, que le ganó por 1-0. El Köln ha mostrado más solidez defensiva que el Augsburg durante esta racha.

Augsburg contra FC Köln: últimos enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, cuando el Augsburg ganó 2-0 en casa en la Bundesliga. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Augsburg suma una victoria y el Köln, otra, mientras que tres partidos terminaron en empate. Tres de esos cinco encuentros acabaron 1-1, una muestra de lo igualados que han sido los duelos entre ambos clubes.